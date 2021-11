Porsche Schweiz AG

Porsche legt Sonderserie des Panamera auf

Stuttgart (ots)

Porsche bietet eine besonders elegante und exklusive Variante des Panamera an: die Platinum Edition. Die edle Sonder-Edition von Panamera 4 und Panamera 4 E-Hybrid zeichnet sich durch dezente Designmerkmale in seidenglänzender Platinum-Lackierung aus, verbunden mit einer erweiterten Serienausstattung zu einem besonders attraktiven Preis.

Die ab sofort bestellbare Platinum Edition ist in der Schweiz als Panamera 4 und Panamera 4 E-Hybrid erhältlich. Die Premiumausstattung ist zusätzlich in den entsprechenden Sport Turismo-Modellen verfügbar, in China wird das Angebot um die Executive-Modelle mit verlängertem Radstand erweitert. Die Preise starten bei CHF 138'800 inklusive Mehrwertsteuer, Weltpremiere feiert das Modell auf der Los Angeles Auto Show am 17. November. Die Auslieferungen in der Schweiz beginnen Anfang Februar 2022. Schweizer Kunden profitieren von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Package.

Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.ch