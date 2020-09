Porsche Schweiz AG

Porsche startet Online-Fahrzeugverkauf in der Schweiz

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Rotkreuz (ots)

Porsche Kunden in der Schweiz haben seit September die Möglichkeit, direkt verfügbare Neu- und Gebrauchtfahrzeuge auch online zu erwerben. Der Kauf oder das Leasing eines Porsche können somit unabhängig von Ort und Zeit veranlasst werden. Zum Start des neuen Angebots werden schweizweit über 300 Porsche zum Onlinekauf zur Verfügung stehen.

"In Zeiten der Digitalisierung werden immer mehr Privatkäufe online erledigt und dies meist ausserhalb der Öffnungszeiten. Genau dieser Entwicklung trägt unser neuer Online-Fahrzeugvertrieb Rechnung", erklärt Michael Glinski, CEO Porsche Schweiz AG. "Die bequeme Übersicht aktueller Angebote sowie die Möglichkeit des zeitlich unabhängigen Kaufs eines Fahrzeugs sind wesentliche Erfolgsaspekte des Onlinehandels. Diese Vorteile können wir nun auch unseren Kunden bieten und kommen damit auch einer jüngeren, digitalaffinen Käuferschicht entgegen. Nicht zuletzt schaffen wir mit der Onlinekaufoption einen zusätzlichen Vertriebskanal für unsere Händler und sichern damit die Zukunftsfestigkeit unserer Porsche Zentren in der Schweiz", so Glinski weiter.

Bildmaterial auf der Porsche-Presse-Datenbank presse.porsche.ch.

Pressekontakt:

Porsche Schweiz AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Inga Konen

Telefon: +41 (0)41 487-914-3

E-Mail: inga.konen@porsche.ch