Börse Stuttgart

Boerse Stuttgart Digital stellt Krypto-Infrastruktur für DZ BANK bereit und ermöglicht Kunden von Genossenschaftsbanken Zugang zu Kryptowährungen

Stuttgart (ots)

Sicherer und einfacher Zugang zu regulierten Lösungen für Handel und Verwahrung von Kryptowährungen für Privatkunden // Meilenstein für Krypto-Massenadaption in Europa // Schrittweise Einführung noch in diesem Jahr

Boerse Stuttgart Digital ist der Krypto-Infrastrukturpartner der DZ BANK und der deutschen genossenschaftlichen Finanzgruppe – eine der größten Bankengruppen in Europa und die zweitgrößte in Deutschland. Durch die regulierten, institutionellen Krypto-Infrastrukturlösungen von Boerse Stuttgart Digital wird die DZ BANK 700 Genossenschaftsbanken ermöglichen, ihren Privatkunden den Handel mit Kryptowährungen und deren sichere, lizenzierte, treuhänderische Verwahrung anzubieten.

Die Umsetzung des technischen und operativen Set-ups hat bereits begonnen. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Banken angeschlossen werden, mit einem schrittweisen Roll-out und einer ersten Testphase für ausgewählte Privatkunden.

Boerse Stuttgart Digital und die DZ BANK sind Pioniere: Sie sind die ersten etablierten Akteure in Europa, die Kryptowährungen für Privatkunden in diesem Umfang anbieten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Massenadaption von Kryptowährungen. Da Prognosen zufolge im Jahr 2028 bis zu 25 Prozent der Europäer in Kryptowährungen investieren werden, birgt der Krypto-Privatkundenmarkt ein immenses Potenzial für Banken und Broker.

„Wir bieten Finanzinstituten in ganz Europa die bewährte, vollständig regulierte Krypto-Infrastruktur für den Handel und die Verwahrung von Boerse Stuttgart Digital an. Das ist vor allem für Finanzinstitute interessant, die – wie die DZ BANK – einen besonderen Fokus auf Professionalität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen legen. Unsere Infrastrukturlösungen sind endkundenorientiert, das ist die herausragende Stärke unserer Gruppe“, sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart.

Über die Gruppe Börse Stuttgart

Die Gruppe Börse Stuttgart ist die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit strategischen Standbeinen im Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital- und Kryptogeschäft. Sie betreibt Börsen in Deutschland, Schweden und der Schweiz und hat als Vorreiter das größte Digital- und Kryptogeschäft aller europäischen Börsengruppen aufgebaut. Die Gruppe Börse Stuttgart beschäftigt 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Ljubljana, Mailand, Stockholm und Zürich.

Über Boerse Stuttgart Digital

Boerse Stuttgart Digital, powered by Boerse Stuttgart Group, ist der zuverlässige Partner für integrierte und maßgeschneiderte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette von Kryptowährungen und digitalen Assets in Europa. Als Teil der Boerse Stuttgart Group mit +160 Jahren Expertise in den Finanzmärkten ist Boerse Stuttgart Digital vollständig in Deutschland reguliert. Als One-Stop-Shop bündelt die Boerse Stuttgart Group ihre institutionellen Infrastrukturlösungen Brokerage, Trading und Custody unter Boerse Stuttgart Digital, um institutionellen Partnern einfachen und zuverlässigen Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bsdigital.com.