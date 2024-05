Graubünden Ferien

Cycle Week Zürich: Fairtrail-Kampagne 2024 gestartet

An der Cycle Week Zürich ist heute die Kampagne 2024 von «Fairtrail Graubünden» lanciert worden. Auch in der neuen Bike-Saison wirbt der Ferienkanton Graubünden für Respekt und Toleranz zwischen allen, die im Sommer und Herbst in den Bergen unterwegs sind. MTB-Profi Nino Schurter tritt für Fairtrail als Testimonial auf.

In Graubünden kann ein 11'000 Kilometer langes Wegnetz in den Bergen für die Freizeit genutzt werden. Mit der Kampagne «Fairtrail» wird für Toleranz und für ein respektvolles Miteinander auf Wanderwegen und Trails sensibilisiert. Teil der Kampagne sind die Fairtrail-Ranger, die sogenannten Fairdinands, welche jeweils im Sommer und Herbst in den Bündner Bergen unterwegs sind. Im direkten Kontakt mit Gästen und Einheimischen spüren sie den Puls und machen, wo nötig, auf das richtige Verhalten in der Natur und auf Trails aufmerksam.

Auch in diesem Jahr hat sich ein Fairdinand-Team an der Cycle Week unters Publikum gemischt. Am grössten Velofestival der Schweiz in der Zürcher Europaallee kommen sie ins Gespräch mit Bikenden und Graubünden-Fans. Immer mehr Menschen kennen die Fairdinands und ihre Botschaft von Respekt und Toleranz. Im letzten Jahr waren sie in Graubünden an 70 Tagen im Einsatz und führten dabei über 3600 Gespräche. Heuer stehen wieder zwischen 50 bis 60 Einsätze an viel besuchten Ausflugszielen in ganz Graubünden auf dem Programm.

Testimonial und Botschafter der Fairtrail-Haltung ist Nino Schurter. Der zehnfache MTB-Weltmeister und Olympiasieger hat eine Partnerschaft mit Graubünden Ferien um zwei Jahre verlängert. So wirbt Schurter auch 2024 in Kurzvideos für ein entspanntes Miteinander von Bikenden und Wandernden. Die digitale Kampagne ist wesentlicher Bestandteil der Fairtrail-Kommunikation. Das Motto: Mit Respekt – und auch gern mit einem Lächeln – werden Begegnungen in den Bergen für alle zu einem positiven Erlebnis.

Weitere Informationen zu «Fairtrail Graubünden»:

https://www.graubuenden.ch/de/fairtrail

Fairtrail-Clip 2024 mit Nino Schurter:

https://www.youtube.com/shorts/gmn9RkzQSRM

Informationen zur Cycle Week 2024:

https://cycleweek.ch/

