Graubünden Ferien

Touring auf dem Alpine Circle: Jetzt Ferien ohne Ende gewinnen

Graubünden Ferien schafft das Ferienende ab: Wer eine Rundreise auf dem Alpine Circle in Graubünden macht, für den beginnt die schönste Zeit im Jahr immer wieder von vorn. Jetzt mitmachen und Ferien ohne Ende im Wert von 10'000 Franken gewinnen.

Der Alpine Circle verbindet die vier beliebtesten Höhepunkte des Schweizer Bergkantons: den Schweizerischen Nationalpark, die Gletscherwelt Diavolezza, den Landwasserviadukt der Rhätischen Bahn und die Ruinaulta. Drei verschieden lange Routen stehen als alpine Rundreise durch Graubünden zur Auswahl. Fürs Reisen und Übernachten können Einzelarrangements oder Pauschalangebote in unterschiedlichen Preisklassen gebucht werden. Bahn und Postauto verbinden alle Höhepunkte der Reise.

Übernachten in den Sunstar und Private Selection Hotels

Nur leider sind im Normalfall auch die schönsten Ferien eines Tages zu Ende – ausser in der Naturmetropole der Alpen. Dank der in sich geschlossenen Rundreise kann das Touren durch Graubünden beliebig lange fortgesetzt werden. Für finanzielle Ausdauer sorgt ein neuer Wettbewerb von Graubünden Ferien: Der Preis beinhaltet Übernachtungen in den Sunstar und Private Selection Hotels im Engadin, in Davos Klosters und Arosa Lenzerheide im Wert von 10'000 Franken.

Jetzt unter https://www.graubuenden.ch/de/ferien-ohne-ende-jahr an der Preisverlosung teilnehmen. Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 31. Oktober 2024. Die Übernachtungen können 2025 eingelöst werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, die mindestens 18 Jahre alt sind.

https://www.graubuenden.ch/de/ferien-ohne-ende-jahr

www.graubuenden.ch/de/rundreise-durch-graubuenden

Graubünden Ferien Nadja Cantieni, Senior PR nadja.cantieni@graubuenden.ch Tel. +41 81 254 24 68