Raucher*innen vor Hirnblutung schützen – Albrecht von Haller Young Investigator Award 2023

Langlauf ist das bessere Skifahren. Jedenfalls was die Gesundheit anbelangt. Die Sportart verursacht wenig Unfälle und beugt Herzkrankheiten vor. Die Schweizerische Herzstiftung hat zusammen mit Loipen Schweiz das Angebot um zwei weitere Herz-Loipen in Arosa und an der Lenk vergrössert. Langlauf ist eine immer beliebtere ...

mehr