Open Innovation Platform: Graubünden Ferien öffnet seinen Ideenkanal

Zur Weiterentwicklung des Bündner Tourismus sind regelmässig innovative Ideen gefragt. Neu können Vorschläge auf der Plattform innolab.graubuenden.ch frei zugänglich eingereicht werden.

Ideenmanagement ist ein wichtiger Teil eines jeden Innovationsprozesses. Die touristische Marketingorganisation Graubünden Ferien betreibt seit 2017 im Rahmen des kantonalen Leistungsauftrages professionelles Innovationsmanagement. Seither wurden zusammen mit einer Innovations-Community fast 1000 Ideen für mehr Innovation im Tourismus gesammelt.

Ein Teil der Innovationsideen ist zur nachhaltigen Entwicklung der Bündner Tourismuszukunft in neue Projekte eingeflossen. Die Ideen stammten aus einem geschlossenen Kreis kreativer und innovativer Akteure aus dem Tourismus und der Freizeitbranche. Um einen Vorschlag einreichen zu können, musste man bislang einen Zugang zur Plattform anfragen.

Eine zündende Idee

Graubünden Ferien öffnet jetzt die Ideenplattform für alle Interessierten. Die Open Innovation Platform ist unter https://innolab.graubuenden.ch frei zugänglich. Ideen und Vorschläge für innovative Angebote und Dienstleistungen im Bündner Tourismus können so innert Kürze auf der Plattform eingereicht und dort auch gleich kommentiert und bewertet werden.

«Es ist wichtig, dass Ideen rasch und niederschwellig abgesetzt werden, um am Markt möglichst schnell neue Vorhaben zünden und ausprobieren zu können», erklärt Patrick Dreher, Chief Innovation Officer und Vizedirektor von Graubünden Ferien. Mik Häfliger, verantwortlicher Innovationsmanager, ergänzt: «Wir versprechen uns davon mehr spontane Eingaben, was wiederum zeitnahe Pilotversuche ermöglichen soll.»

Die Plattform wurde in Anlehnung an eine bereits bestehende Davoser Version in Graubünden von SPOT Werbung in St. Moritz entwickelt. Gesucht sind Ideen, die entweder einem neuen Trend im Tourismus entsprechen oder ein neues touristisches Geschäftsmodell ermöglichen könnten. Beurteilt werden die Eingaben in einem mehrstufigen Prozess sowohl von der Plattform-Community als auch von Fachleuten.

