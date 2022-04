Graubünden Ferien

Alle Geschichten von Gian und Giachen sind neu als Hörspiele erhältlich – im Stream und auf CD

Sämtliche Kinderbücher von Gian und Giachen sind als Hörspiele mit bekannten Stimmen vertont worden. Neu hinzugekommen sind die jüngsten Graubünden-Abenteuer der beiden Steinböcke «Gian und Giachen und der grosse Frühlingsputz» sowie «Gian und Giachen und das Munggamaitli Madlaina».

Erst kürzlich und rechtzeitig zum Frühlingsbeginn ist das vierte Kinderbuch von Gian und Giachen erschienen. Nun sind «Gian und Giachen und der grosse Frühlingsputz» wie auch «Gian und Giachen und das Munggamaitli Madlaina» bereits als Hörspiele erhältlich. Somit ist die beliebte Hörbuchreihe aus Graubünden komplett, und zu jeder Jahreszeit kann einer lustigen Geschichte der beiden Kultsteinböcke gelauscht werden. Gelesen und inszeniert werden die Abenteuer für Kinder erneut von Tonia Maria Zindel. Claudio Zuccolini und Sergio Greco leihen den beiden Steinböcken wie immer ihre bekannten Stimmen.

Die Geschichten sind ab sofort als Stream in der Kinderwelt von Graubünden Ferien unter https://shop.kinder.graubuenden.ch überall und jederzeit abrufbar. Die digitale Kinderbuchwelt https://kinderwelt.app mit Szenen aus den Kinderbüchern und Online-Spielen wird fortlaufend weiterentwickelt. Sie dient als virtueller Einstieg in die Erlebniswelt der beliebten Steinböcke und bietet zugleich Inspiration für die Planung von Familienferien in Graubünden, dem Schauplatz der Abenteuer von Gian und Giachen. Zudem können die Hörbücher mit je zwei Geschichten als CD für CHF 15.50.– im Fanshop von Graubünden Ferien unter https://shop.graubuenden.ch bezogen werden.

Gian und Giachen: Das Hörspiel, CD 1 und 2

Gelesen und inszeniert von Tonia Maria Zindel mit Claudio Zuccolini und Sergio Greco als Gian und Giachen / ab 4 Jahren

Einzeln als Stream hörbar unter https://shop.kinder.graubuenden.ch

CD mit je zwei Geschichten zu bestellen unter: https://shop.graubuenden.ch

