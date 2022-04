Graubünden Ferien

Bündner Pärke mit «Automat des Reisens» in der Limmatstadt

Die Bündner Pärke sind neu am Alten Bahnhof Letten in Zürich vertreten: Aus dem «Automaten des Reisens» von Graubünden Ferien und Transhelvetica können Produkte aus den Pärken bezogen werden. Dazu gibt es den passenden Reiseführer «Bündner Pärke – Kultur und Kulinarik».

Die Pärke Graubündens bieten naturnahe Erlebnisse, traditionsreiche Kultur und einheimische Kulinarik. Um die Bündner Pärke einem urbanen Publikum schmackhaft zu machen, wurde am Alten Bahnhof Letten in Zürich der «Automat des Reisens» eingerichtet. Der Automat ist eine Initiative von Graubünden Ferien und dem Schweizer Reisemagazin Transhelvetica in Zusammenarbeit mit den Bündner Pärken.

Bis September 2022 können am Automaten in Papiertüten verpackt regionale Parkprodukte mitsamt Postkarte und Gutschein für eine Vergünstigung im jeweiligen Park gekauft werden. Das Angebot ist breit und reicht von Berg-Roggenbrot-Chips bis zu Steinbock-Pizzoccheri. Die Päckchen eignen sich auch als Mitbringsel für spontane Besuche bei Freunden, sie regen aber vor allem dazu an, die nächste Reise in die Bündner Pärke zu planen.

Dazu ist der Reiseführer «Bündner Pärke – Kultur und Kulinarik» mit 48-Stunden-Programmen, Erlebnisberichten und Tipps zum Entdecken kostenlos am Automaten erhältlich. Der Schweizerische Nationalpark, der Parc Ela, der Naturpark Beverin, der Parco Val Calanca, der Naturpark Biosfera Val Müstair, das UNESCO-Welterbe Tektonikarena Sardona sowie die UNESCO Biosfera Engiadina Val Müstair ermöglichen authentische Begegnungen in der Natur- und Kulturlandschaft Graubündens.

«Bünder Pärke»-Wochen im «Automat des Reisens» am Alten Bahnhof Letten in Zürich:

19. April bis 23. Mai 2022

6. Juni bis 10. Juli 2022

15. August bis 18. September 2022

Hinweis: 48-Stunden-Erlebnisprogramme in den Bündner Pärken: https://www.graubuenden.ch/de/48-stunden-paerke

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch