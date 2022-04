Halbe Million Loipenkilometer bei «Alle laufen lang»

Graubünden Ferien

An der Nordic-Challenge «Alle laufen lang» von Graubünden Ferien sind diesen Winter über eine halbe Million Loipenkilometer in Bündner Top-Langlaufdestinationen gesammelt worden. Über 500 Teams, darunter 133 von ausserhalb Graubündens, hatten die Herausforderung angenommen.

Graubünden ist mit 1700 Loipenkilometern die grösste Langlaufregion der Schweiz. In den Destinationen Davos Klosters, Disentis Sedrun, Engadin Samnaun Val Müstair und Lenzerheide konnten Interessierte in diesem Winter zu einer Nordic-Team-Challenge antreten. Es galt, während der Wintersaison 2021/22 so viele Kilometer wie möglich auf den Loipen zu laufen und als Team zu sammeln. In der neuen «Alle laufen lang»-App von Graubünden Ferien wurden die Ergebnisse abgespeichert.

Die Leistung der 1462 Teilnehmenden ist eindrücklich: Total wurden 541'162 Loipenkilometer im Rahmen der Nordic-Challenge bis Ende März 2022 registriert. 32'325 Langlaufeinheiten wurden über die App aufgezeichnet und erfasst. Für absolvierte Einheiten belohnte die App mit virtuellen Steinböcken, dies über 8500 Mal. Als Hauptpreis wurde unter allen Teilnehmenden ein Langlauf-Wochenende inklusive einer halbtägigen Biathlon-Session mit Selina Gasparin in der Roland Arena Lenzerheide verlost. Gewonnen hat dies das Team «Let's move» aus Baden.

133 der 513 teilnehmenden Langlaufteams waren ausserkantonal. Dies ist ganz im Interesse von Graubünden Ferien. «Jedes vierte Team war ein Gästeteam, dies bringt uns zusätzliche touristische Wertschöpfung von ausserhalb», sagt CEO Martin Vincenz. Auch in der nächsten Wintersaison wird zur Teilnahme an der Nordic-Challenge aufgerufen. «Die Aktion ist ideal, um sich wie schon viele andere vom Langlauffieber packen zu lassen», so Vincenz.

Rangliste unter: www.allelaufenlang.ch

