Arcelik A.S

Arçelik emittiert die allererste grüne Unternehmensanleihe der Türkei auf den internationalen Märkten

Istanbul (ots/PRNewswire)

Green Bond soll die förderungswürdigen nachhaltigen Projekte von Arçelik umwandeln und seine ESG-Referenzen stärken

Arçelik A.S. (IST: ARCLK) ("Arçelik"), der weltweit führende Hersteller von langlebigen Konsumgütern und Elektronik, gab die Ausgabe seiner grünen Anleihe bekannt. Es ist die erste ihrer Art auf den internationalen Märkten eines türkischen Industrieunternehmens.

Arçelik beauftragte J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International und MUFG Securities EMEA plc, das Angebot der Anleihen zu arrangieren, die an der Euronext Dublin Stock Exchange notiert wurden. Der Green Bond wurde am 27. Mai 2021 ausgegeben und hat einen Nennwert von 350 Millionen Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Rückzahlungsdatum ist am 27. Mai 2026. Die Anleihen hatten einen Kurs von 3 % und eine Verzinsung von 3 %.

Arçelik beabsichtigt, die Anleihe zur Finanzierung seiner förderungswürdigen nachhaltigen Projekte zu verwenden - einschließlich seiner energieeffizienten, ökoeffizienten sowie an die Kreislaufwirtschaft angepassten Produkte und der Förderung der Energieeffizienz in der Produktion. Darüber hinaus werden mit dem Erlös die Initiativen des Unternehmens in den Bereichen nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement, Umweltschutz, erneuerbare Energien und grüne Gebäude finanziert.

Zur Ausgabe des Green Bonds sagte Polat Sen, CFO, Arçelik:

"Wir freuen uns sehr, die Ausgabe unserer grünen Unternehmensanleihe bekanntgeben zu können. Die Anleihe wird dazu beitragen, Arçeliks ESG-Referenzen zu stärken und es uns ermöglichen, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Geschäfts zu stellen, um sicherzustellen, dass wir uns kontinuierlich an unserer Vision 'Respecting the World, Respected Worldwide' orientieren. Der Erfolg der Ausgabe grüner Anleihen zeigt das Vertrauen der Investoren in Arçeliks Fähigkeit, ESG-Projekte umzusetzen. Die Anleihe wird uns dabei unterstützen, unsere Finanzierungsmöglichkeiten mit einem schnell wachsenden Finanzierungsmechanismus zu diversifizieren, der Arçelik den Zugang zu einer breiteren Basis von langfristigen und 'grünen' Investoren ermöglicht. Diese Anleihe unterstreicht unser Engagement für Nachhaltigkeit und hilft uns, in unserer Branche weiterhin führend in unseren Nachhaltigkeitsinitiativen zu sein."

Informationen zu Arçelik

Arçelik ist ein multinationaler Haushaltsgerätehersteller, der mit 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) in fast 150 Ländern tätig ist und weltweit über 35.000 Mitarbeiter beschäftigt. Zu Arçeliks weltweiten Aktivitäten gehören Vertriebs- und Marketingbüros in 43 Ländern und 22 Produktionsstätten in 8 Ländern. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für weiße Ware nach Marktanteil (basierend auf Volumen) erreichte Arçelik im Jahr 2020 einen konsolidierten Umsatz von 5 Milliarden Euro. In Arçeliks F&E- und Design-Zentren auf der ganzen Welt arbeiten über 1.600 Forscher und haben bis heute mehr als 3.000 internationale Patente angemeldet. Arçelik wird im Dow Jones Sustainability Index 2020 zum 2. Mal in Folge als "Industry Leader" in der Kategorie "Durable Home Appliances" ausgezeichnet und wurde gemäß PAS 2060 Carbon Neutrality Standard mit seinen Kohlenstoffgutschriften in den globalen Produktionsstätten in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 klimaneutral gestellt. www.arcelikglobal.com

DARF WEDER GANZ NOCH TEILWEISE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA, EINER US-PERSON (GEMÄSS DER DEFINITION IN REGULATION S DES U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG) ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE, FREIGEGEBEN, VERÖFFENTLICHT ODER VERTEILT WERDEN ODER AN EINE DORT ANSÄSSIGE PERSON ABGEGEBEN WERDEN.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1520883/Arcelik_CFO_Polat_Sen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/839270/Arcelik_Logo.jpg