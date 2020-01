Shenzhen Huion Animation Technology

Huion auf der CES 2020: Angekündigte neue Grafiktabletts inspirieren ab sofort die Kreativindustrie

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Huion, der Hersteller professioneller grafischer Eingabegeräte, hat als Aussteller bei der Weltleitmesse Consumer Electronics Show seine neuesten, mit Spannung erwarteten Grafiktabletts im Gepäck. Besucher können die neuen Produkte ausprobieren und sich beruflich oder privat über ihre Design- und Grafikideen austauschen.

Das Stifttablett Inspiroy HS611 wurde speziell für die Jugend von heute entwickelt, die Wert auf Individualität legt. Es ist in den drei Farben Coral Red, Starry Blue und Space Gray erhältlich. Das HS611 zeichnet sich ebenfalls durch eine große Farbauswahl und überzeugende technische Leistungsmerkmale aus. Es ist das erste marktgängige Stifttablett mit einer integrierten oberen Medienleiste. Die Nutzer können sich beim Zeichnen auf dem Tablett musikalisch inspirieren und geistig erfrischen lassen. Mit den Drucktasten auf der Medienleiste kann man Lieder überspringen und das am Computer ausgeführte Programm wechseln.

Wer lieber mit einem Stift-Display arbeitet, findet im Kamvas 13 die richtige Lösung. Es kommt in drei Farben und bietet zwei Typ-C-Ports. Die Zielgruppe sind digitalen Künstler und insbesondere Kunststudenten, die für Tools wie ein grafisches Eingabegerät nicht so viel Geld ausgeben wollen. Professionelle Kreativschaffende wie Innenausstatter sind mit einem Grafiktablett mit einem größeren Display und mehr Flexibilität besser beraten. Für diese Berufsgruppe wurde das Kamvas Pro 24 entwickelt. Das Kamvas Pro 24 bietet einen QHD-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.5K. Es ist mit Abstand das Produkt mit der höchsten Anzeigeauflösung aus dem Hause Huion. An den Bildschirmrändern befinden sich 10 Drucktasten, die einzeln mit 20 verschiedenen Funktionen programmiert werden können. Offsetbalken an beiden Seiten des Geräts sind extra dafür ausgelegt, die Erfordernisse von Rechts- und Linkshändern zu erfüllen. Ausgeklügelte Leistungsmerkmale wie diese stehen beispielhaft für Huions Leitbild: Auf die Nutzer hören, die Nutzer mit einbeziehen und bei der Arbeit die Nutzerperspektive einnehmen.

Wenn Sie Ihre Kreativität entfesseln und teilen oder mehr über die Produkte von Huion erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.huion.com.

