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Il phishing sta guadagnando terreno: la polizia punta sulla campagna LINDA

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Zürich (ots)

Gli attacchi di phishing stanno raggiungendo nuovi picchi in Svizzera e, allo stesso tempo, la popolazione è incerta sul come proteggersi. Per questo motivo, la polizia sta rafforzando il proprio lavoro di prevenzione, sensibilizzando con Card Security a un uso sicuro delle carte di debito e di credito. In questo contesto, all'inizio di giugno prenderà avvio la campagna "LINDA protegge dal phishing!".

Il phishing rimane una delle tipologie di truffa più frequenti

Dalle attuali analisi dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) emerge che il 19% dei reati informatici registrati nel 2025 era legato al phishing. Inoltre, secondo la Statistica criminale di polizia 2025 i casi di phishing sono aumentati del 24,9% rispetto all'anno precedente.

Oltre all'aumento del numero di casi, è cambiata anche la qualità degli attacchi. Secondo l'UFCS, infatti, i malviventi puntano sempre più spesso su strategie di truffa a più livelli, abbinando vari canali come e-mail, messaggi brevi, telefonate o siti web contraffatti per carpire informazioni sensibili alle vittime inconsapevoli. I truffatori si prendono anche sempre più tempo per studiare attacchi personalizzati sul profilo delle potenziali vittime.

LINDA: cinque lettere di grande effetto

Le sole misure di sicurezza tecniche non sono sufficienti per combattere efficacemente il phishing. La falla più grande è costituita dal fattore umano. Gli attacchi di phishing mirano ad attirare l'attenzione, suscitare fiducia e indurre le persone a reagire. Di conseguenza, la sensibilizzazione della popolazione e il lavoro di prevenzione svolgono un ruolo fondamentale.

È proprio su questo punto che la polizia e Card Security, con la campagna di quest'anno, fanno leva per combattere le truffe ai danni delle carte di pagamento. All'insegna del motto "LINDA protegge dal phishing!" la pescatrice LINDA aiuta i titolari di carte di pagamento a ricordare le principali regole di comportamento da adottare quando si usano carte di debito e di credito. Ogni lettera del nome LINDA corrisponde a una frase promemoria con cui è possibile impedire il phishing:

L = Link e allegati: non fidarti mai

I = Idee e contenuti: controllali prima

N = Neutralità: fai attenzione!

D = Domanda urgente: occhio!

A = Autore del messaggio: verificalo sempre

"Riconoscere i tipici metodi di truffa e i segnali sospetti è fondamentale per proteggersi efficacemente", sottolinea Renato Pizolli, ufficiale responsabile del Servizio comunicazione, media e prevenzione presso la Polizia cantonale del Canton Ticino. "L'obiettivo che perseguiamo con la nostra campagna Card Security è di sensibilizzare la popolazione con misure di protezione semplici ed efficaci. LINDA ci dà una mano in tal senso".

Una campagna di prevenzione su più fronti in due ondate

La campagna Card Security si svolgerà durante tutto il mese di giugno e dal 16 settembre al 14 ottobre 2026. In tali periodi andranno in onda spot televisivi in tutte le regioni della Svizzera. Inoltre, attireranno l'attenzione della popolazione manifesti esposti in luoghi molto frequentati e sui mezzi di trasporto pubblico.

Sul sito web www.card-security.ch sarà inoltre disponibile un test interattivo delle conoscenze abbinato a un concorso. Parallelamente, saranno pubblicati annunci mirati sui principali portali di informazione online svizzeri e sui social media. Inoltre, la polizia si impegnerà in tutta la Svizzera con varie attività per sensibilizzare la popolazione e distribuire materiale informativo.

Le società emittenti carte di debito e di credito e le banche informeranno la clientela attraverso i propri canali, sostenendo così la campagna di prevenzione. Esse sono considerate i punti di riferimento più importanti e attendibili quando si tratta di garantire la sicurezza dei pagamenti. Questo è quanto emerso sia dall' inchiesta online di gfs.bern condotta su incarico di Card Security nel 2025 sia dallo Swiss Payment Monitor 2026. Renato Pizolli ribadisce: "Card Security mostra inequivocabilmente quanto può essere efficace la stretta collaborazione tra il settore finanziario e la polizia nel campo della prevenzione. Questa cooperazione basata sulla partnership ha dato prova della propria efficacia nel corso di molti anni ed è una vera e propria storia di successo nella lotta contro le truffe".

I pagamenti con le carte acquisiscono sempre più importanza, al pari della prevenzione

I risultati dello Swiss Payment Monitor 2026 mostrano anche che le carte di debito e di credito stanno acquisendo sempre più importanza nella vita di ogni giorno: sia nei negozi reali sia in quelli virtuali sono tra i mezzi di pagamento più usati. Con il crescente utilizzo dei metodi di pagamento online, tuttavia, aumenta anche il rischio di diventare vittime di truffe con carte di pagamento. La citata inchiesta del gfs.bern evidenzia che non esiste un profilo ben definito delle vittime: né l'età né il reddito sono fattori determinanti. L'unico dato degno di nota è che le persone che utilizzano regolarmente la propria carta di pagamento sono colpite più spesso rispetto a chi ne fa un uso occasionale. Allo stesso tempo il 36% delle persone intervistate afferma di non sapere come proteggersi meglio.

Per questo motivo, la campagna di prevenzione "LINDA protegge dal phishing!", che offre aiuti concreti per utilizzare in sicurezza i mezzi di pagamento digitali, acquisisce maggiore importanza.