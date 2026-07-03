United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Zwischen Messi und Müller: Das Shirt der viralen WM-Umarmung wird versteigert!

Ein Stück Fußballgeschichte zweier Weltmeister - exklusiv bei United Charity für den guten Zweck

Baden-Baden (ots)

Es war einer der bewegendsten Momente der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft: Nach dem Spiel Argentinien gegen Österreich kam es am Spielfeldrand zu einer herzlichen Umarmung zwischen Fußballlegende Lionel Messi und Thomas Müller, der aktuell als TV-Experte im Einsatz ist. Die Szene begeisterte Fans weltweit und erreichte allein auf Instagram mehr als 1,4 Millionen Likes.

Jetzt haben Fußballfans und Sammler die seltene Gelegenheit, sich ein Stück dieses besonderen Fußballmoments zu sichern: Das originale, von Thomas Müller während seines TV-Einsatzes getragene - und bewusst ungewaschene - Shirt wird exklusiv auf www.unitedcharity.de bis zum 24. Juli 2026 versteigert.

Die Versteigerung ist Teil des großen WM-Specials von United Charity. Dort kommen zahlreiche weitere exklusive Sammlerstücke unter den Hammer - darunter von Stars wie Ronaldo, Undav und Kane persönlich signierte Erinnerungsstücke aus der Fußball-Weltmeisterschaft.

Der Erlös der Auktion zum Messi-Müller-Moment kommt der Nicolaidis YoungWings Stiftung zugute - dem Herzensprojekt von Thomas Müller. Die Stiftung begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Elternteil oder Lebenspartner verloren haben, und schenkt ihnen neue Perspektiven und Hoffnung.

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 19 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.