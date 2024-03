Tourism Ireland

Am St. Patrick's Day wird die irische Kultur auf der ganzen Insel Irland gefeiert

Dublin, 17. März 2024 (ots/PRNewswire)

Das beliebte St. Patrick's Festival begeisterte in diesem Jahr wieder Tausende von Besuchern in Dublin. Gemeinsam feierten sie den irischen Nationalheiligen mit einer farbenfrohen Parade durch die Straßen der Stadt, die Kunst, Kultur und Tradition vereinte.

Der St. Patrick's Day wird auf der ganzen Welt von den 70 Millionen Menschen gefeiert, die eine Verbindung zu Irland haben. Irische Musik und irischer Tanz sind zu einem Synonym für die Feierlichkeiten zu diesem Tag geworden.

In Dublin steht das nationale St. Patrick's Festival unter dem Motto SPRÉACH (irisch für Spark - Funke), das von den Werten Freude, Gemeinschaft, Vielfalt und Nachhaltigkeit getragen wird. Bei der weltbekannten Parade gab es mehr Umzüge und mehr Teilnehmer als je zuvor. Eine halbe Million Zuschauer säumten die diesjährige Route, und die Parade umfasste 18 Umzüge und Vorführungen, 14 Marschkapellen aus ganz Irland, Nordamerika und Frankreich und über 4.000 Teilnehmer.

Die Dubliner St.-Patrick's-Day-Parade ist zweifellos die größte und berühmteste auf der grünen Insel, aber Paraden und Festivals gibt es in den meisten Städten der irischen Insel.

In Armagh, Belfast, Cork, Derry-Londonderry, Killarney, Waterford, Kilkenny, Enniskillen und Sligo fanden am Wochenende St. Patrick's Festivals statt. Zu den Höhepunkten gehören ein riesiges Marching Band Jamboree in Limerick, bei dem Bands aus den USA die Zuschauer begeistern; ein Musikparcours in der mittelalterlichen Stadt Kilkenny; Kerzenscheinkonzerte in Killarney; ein Stadtlauf in Belfast und ein "Sunrise with St. Patrick"-Event als Teil von Armaghs Home of St. Patrick Festival, der kirchlichen Hauptstadt Irlands, wo St. Patrick seine Mission begann.

Der St. Patrick's Day ist der Höhepunkt des irischen Eventkalenders, der die ganze Insel mit Paraden und Musik erweckt. Die Farbe grün bestimmt das Bild, gerade so wie in der üppigen Natur Irlands. Besucher können grüne, raue Landschaften mit baumwollweißen, neugeborenen Lämmern, Wanderfestivals, wunderschöne Gärten mit Blumensammlungen, gemütliche Kneipen und natürlich viele Regenbögen entdecken!

