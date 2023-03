Züger Frischkäse

Das Familienunternehmen Züger Frischkäse AG adoptiert die Coop-Eigenmarke Filona

Oberbüren, St. Gallen (ots)

Frischkäse liegt im Trend. Als Aufstrich oder zum Kochen oder Backen erfreut er sich immer grösserer Beliebtheit. Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten achten dabei zunehmend auf Regionalität, Qualität und Preis. Gute Gründe, weshalb die Züger Frischkäse AG die Markenrechte Filona von Coop übernommen hat. Die Produktion ist seit der Lancierung vor über zwei Jahren ohnehin bei der Züger Frischkäse AG in Oberbüren (SG) angesiedelt. Filona wird offiziell ab dem 15. April 2023 bei Coop, Spar und Volg im Kühlregal zu finden sein.

Noch mehr Aufmerksamkeit und Erfolg für Filona

Mozzarella aus Schweizer Milch hat sich in den letzten Jahren etabliert. Heute wird 80 Prozent des Mozzarellas, der in der Schweiz gegessen wird, auch aus Schweizer Milch hergestellt. Anders ist das beim Frischkäse: Der luftig-leichte Brotaufstrich, der auch zum Backen und Kochen verwendet wird, kommt vorwiegend noch aus dem Ausland. Zusammen mit Coop lancierte die Züger Frischkäse AG daher im Herbst 2020 das Produkt Filona, ein klassisches Me-Too-Produkt zur ausländischen Konkurrenz. Die Lancierung fand unter der Eigenmarke "qualité&prix" von Coop statt und die Abverkäufe entwickelten sich gut. Ein erster Erfolg für Frischkäse aus der Schweiz! Den grossen Durchbruch, ähnlich wie damals bei Mozzarella, schaffte Filona bisher nicht. Um diesem Ziel näherzukommen, adoptiert das Ostschweizer Familienunternehmen ab April 2023 Filona in ihre Markenlinie und verkauft es neu unter der Marke Filona von Züger. An der Rezeptur der Produkte finden keine Änderungen statt. Mit der Übernahme von Filona kann die Züger Frischkäse AG das Produkt in weiteren Kanälen verkaufen und entsprechend in das Marketing investieren.

Filona erobert die ganze Schweiz

Filona ist unglaublich vielfältig und eine beliebte Zutat in vielen süssen oder salzigen Rezepten. Luftig, mild und doch vollmundig trifft Filona den Geschmack von Gross und Klein. Filona wird in den Sorten Nature, Kräuter und Laktosefrei angeboten und regional und nachhaltig in Oberbüren (SG) mit Schweizer Qualitätsmilch produziert. Filona Nature und Kräuter gibt es ab dem 15. April 2023 in der ganzen Schweiz bei Coop, Spar und Volg. Preislich positioniert sich Filona günstiger als die marktführenden Mitbewerber aus dem Ausland und punktet gleichzeitig mit Regionalität, Schweizer Qualität und kurzen Transportwegen.

Über die Züger Frischkäse AG

Ostschweizer Qualitätsmilch ist der wichtigste Rohstoff des Familienunternehmens

Züger Frischkäse AG. Über 280 Mitarbeitende verarbeiten die frische Milch von über 400 Ostschweizer Bauernfamilien zu Frischkäsespezialitäten wie Mozzarella, Mascarpone, Ricotta,

Hüttenkäse, Quark, Frischkäse, Butter und Grillkäse - hochwertige, innovative Produkte von bester, naturbelassener Qualität -auch in Bio, laktosefrei oder vegan.