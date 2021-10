Opodo Deutschland

Reisetrends 2022: Bangkok, Palma de Mallorca und New York City führen in der Urlaubsplanung

eDreams ODIGEO Studie zeigt einen Wandel in den Prioritäten, Wünschen und Zielen von Reisenden weltweit

Palma de Mallorca rangiert auch in diesem Jahr auf Platz 1 der liebsten Reiseziele

Ob zu Urlaubszwecken oder für Familienbesuche: Mit gleich drei Zielen in den Top 10 ist die Türkei in diesem Jahr eines der beliebtesten Urlaubsdestinationen.

Back to Normal? Die Deutschen zeigen sich bei der Planung wieder offener und buchen am liebsten ausgiebige Urlaube von bis zu 14 Tage (38%). Ein verlängertes Wochenende (3-4 Tage: 21%) steht für die meisten dennoch weiterhin hoch im Kurs.

Reisetrends in den Suchanfragen für 2022: Der Blick schweift wieder in die Ferne und Bangkok wird zur beliebtesten Traumdestination für 2022

eDreams ODIGEO, Europas größtes Online-Reiseportal und eines der größten europäischen E-Commerce-Unternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner globalen "A Year in Travel Report"*, die Einblicke in das veränderte Reiseverhalten, das aktuelle Stimmungsbild gegenüber Reisen und die zukünftigen Pläne von Urlaubern in Zeiten von und nach Covid-19 liefert. Für die Studie wurde sowohl ein Blick in die vergangenen Monate als auch in gegenwärtige und zukünftige Reisetrends geworfen.

Kurzstrecke trifft Last Minute: So sind die Deutschen in 2021 gereist

Das Jahr 2021 und die Covid-19-Pandemie hat viele Lebensbereiche nachhaltig verändert - mit einem besonderen Einfluss auf die Pläne und Vorhaben von Reisenden weltweit. Wir blicken auf ein Jahr zurück, dass nicht nur durch Maßnahmen und Lockdown gezeichnet war, sondern vor allem auch dank steigenden Impfraten Hoffnungen für kommende Reiseabenteuer geschenkt hat. Noch im vergangenen Jahr sagten knapp die Hälfte aller Deutschen (46%) aus, dass sie einen Impfstoff gegen Covid-19 für notwendig halten, bevor sie wieder eine Reise ins Ausland buchen.**

So sind die Deutschen auch wieder mutiger für eine Reise über die deutschen Grenzen hinaus: Ganze 96% der Reisenden aus Deutschland haben sich in diesem Jahr für eine Auszeit bei unseren europäischen Nachbarn entschieden.

Besonders beliebt war dabei einmal mehr die spanische Baleareninsel Mallorca und zauberte mit seinen weißen Stränden, sonnigem Wetter und spannenden Aktivitäten, eine schöne Abwechslung zum Alltag. Auch die Türkei hat in diesem Jahr vieler Besucher:innen aus Deutschland empfangen: Mit Istanbul, Antalya und Izmir ergattern gleich drei Ziele einen Platz untern den Top 5 Urlaubszielen.

Die 10 beliebtesten Urlaubsziele aus 2021:

Palma de Mallorca Istanbul Antalya Barcelona Izmir Lissabon Heraklion Wien Rom London

Goodbye Deutschland!

Gerade im Vergleich mit den europäischen Nachbarn wie Frankreich, Italien oder auch Spanien deuten sich erste Unterschiede zu den deutschen Reisenden an, welche die Reisebranche auch über das Kalenderjahr hinaus begleiten werden. Deutsche Urlauber zeigen sich bereits offener gegenüber einer ausgiebigen Erholung und ganze 38% haben einen Urlaub von bis zu 14 Tagen genossen. In Frankreich und Italien entschied sich lediglich jeder Dritte (FR: 33%, IT: 29%) zu zwei Wochen trauter Erholungszeit, in Spanien sind es lediglich 23% aller Reisenden. Dabei haben sich die Reisegewohnheiten deutlich verändert, so zieht die Mehrheit der Deutschen auch in diesem Jahr Last-Minute-Buchungen vor (36% buchen 0-15 Tage vor Abreise), anstatt mehrere Wochen im Voraus zu planen.

Nicht nur in Dauer, sondern auch beim Urlaubsziel sind sich die Gemüter noch nicht einig. Zieht es die Mehrheit der Deutschen in diesem Jahr über die eigenen Landesgrenzen hinaus, ganze 74% reisen innerhalb Europas und jeder Vierte sogar interkontinental (24%), zeigen sich viele europäische Reisende noch zaghafter. In Spanien erkunden 57% die nationalen Schätze und lediglich ein Drittel aller Spanier (34%) verreist innerhalb der EU. Auch in Italien weiß man die heimischen Sehenswürdigkeiten zu schätzen: Von den Dolomiten hoch im Norden, bis zu den malerischen Klippen auf Sizilien, jede:r zweite Italiener:in (52%) bleibt vorerst dem Heimaturlaub treu.

Pablo Caspers, Chief Travel Officer von eDreams ODIGEO, sagt: "Seit Anfang 2021 haben wir gesehen, dass die Reiselust unserer Kund:innen ungebrochen ist - vielmehr zeigen unsere Ergebnisse sogar, dass sie trotz Reisebeschränkungen weiter von ihrem nächsten Urlaub träumen und planen. Zudem haben sich die Buchungszahlen mit dem Fortschreiten der Impfprogramme stetig gesteigert, und so liegen uns heute ermutigende Zahlen vor. In den Monaten Juni bis August konnten wir so Werte erzielen, die über dem Niveau von pre-COVID liegen, und während unserer Prime Days im Oktober verzeichneten wir sogar ein Buchungshoch.

Wir bei eDreams ODIGEO sind stolz auf unsere Arbeit der letzten zwei Jahre: Wir haben das Reisen für unsere Kund:innen neu erfunden, innovative Lösungen angeboten und unser Produktangebot für einen Kundenkreis erweitert, der sein Reiseverhalten neu gestalten musste. Die Situation verbessert sich von Tag zu Tag, und wir gehen gestärkt aus dieser schwierigen Zeit hervor."

Trends in der Reiseplanung für 2022: Aus Traum wird Wirklichkeit

Die Weiten Asiens oder doch lieber USA? Die Deutschen träumen wieder von fernen Destinationen und in den Suchanfragen für das kommende Kalenderjahr steigen vor allem Reiseziele quer über den Atlantik ein. Das berauschende Leben in New York City oder auch der stetige Sommer in Miami zieht viele Deutsche an. Dank der Grenzöffnung im November, planen die Deutschen schon eifrig, in die Vielfalt Amerikas einzutauchen. Die Spitzenposition nimmt in diesem Jahr jedoch die thailändische Metropole Bangkok ein. Mit ihrer Jahrtausende alten Kultur, den kunstvollen Heiligtümern und den pulsierenden Straßen, weiß die Hauptstadt ihre Besucher:innen in den Bann zu ziehen.

Die beliebtesten Suchanfragen für Reisen in 2022:

Bangkok Palma de Mallorca New York City Miami Dubai Istanbul Gran Canaria Cancun Teneriffa Los Angeles

Weitere Informationen und spannende Einblicke in den "A Year in Travel Report" finden Sie unter folgendem Link: https://edreams-odigeo-travel-trends.com/report/a-year-in-travel-2021/

*Die Studie von eDreams ODIGEO untersucht Buchungsdaten und Suchanfragen aus dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Spanien, Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und Schweden durchgeführt wurde.

Der Untersuchungszeitraum lag im Zeitraum von 1. Januar und 15. Oktober 2021 und der eigentliche Reiseantritt zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2021.

** Vergleich eDreams ODIGEO Post Covid Daten Report 2020