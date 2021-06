Opodo Deutschland

Opodo erzielt mit seinem Abonnement-Service einen weiteren Meilenstein: 1 Million Prime-Abonnent:innen

Hamburg (ots)

Opodo Prime, das weltweit erste Abonnement für Reisende weltweit, feiert den erfolgreichen Meilenstein von einer Million Mitgliedern. Damit wird der führende Online-Reisevermittler zum Vorreiter für die Branche und zeigt, wie schnell sich die Reisewelt auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten wandelt. Pünktlich zu den ersten Prime Days am 16. und 17. Juni, schenkt Opodo allen Mitgliedern nicht nur zusätzliche Vorteile, sondern blickt auch auf viele spannende Highlights aus vier Jahren Prime zurück.

Vier Jahre Prime in Zahlen

Der Reisesektor hat sich in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt, neue Trends und Möglichkeiten für Urlauber:innen hervorgebracht. Zuletzt haben besonders die Herausforderungen der globalen Covid-Pandemie den Tourismus entscheidend geprägt - auch in den Anforderungen, die Reisende an ihre Auszeit stellen. Mehr denn je suchen Verbraucher:innen Achtsamkeit, Erholung und Sicherheit bei der Buchung, aber auch auf ihren Reisen. Prime möchte seinen Mitgliedern in diesen Punkten stets gerecht werden und hat in den vergangenen vier Jahren außergewöhnliche Erfahrungen möglich gemacht:

- Mit erstaunlichen 32 Reisen setzte ein Prime-Mitglied bereits im ersten Monat der Mitgliedschaft Rekorde. Durchschnittlich verweilen Prime-Mitglieder gut 11,3 Tage in trauter Auszeit. - Prime-Mitglieder zieht es besonders gerne zu fernen Zielen: 29 % der Prime-Buchungen entfallen auf interkontinentale Reisen! Im Vergleich dazu reist nur knapp jede/jeder Vierte (23 %) ohne Abonnement über nationale Grenzen hinaus. - Insgesamt 3021,8 Millionen Kilometer, soweit sind die Abonnent:innen zusammen bereits gereist! Das sind mehr als 75.000 Runden um die Welt und von Pol zu Pol. - Ungeschlagene Spitzenleistung: Ein einzelnes Prime-Mitglied hat in nur einer Buchung volle 15 Länder bereisen können, so viele wie keine weitere Person im gesamten Programm! Ein weiteres Mitglied darf auf satte 52.195 zurückgelegte Kilometer mit einer Buchung zurückblicken. - Besonders gerne verweilen die Prime-Mitglieder in Paris, den spanischen Metropolen Madrid und Barcelona, Mailand und Istanbul, der pulsierenden Stadt am Bosporus. - Für die deutschen Mitglieder stehen nach wie vor Istanbul, Palma de Mallorca und nationale Perlen wie Berlin, München und die Hansestadt Hamburg hoch im Kurs!

1. Istanbul 2. Palma de Mallorca 3. Frankfurt 4. Berlin 5. München 6. Düsseldorf 7. Hamburg 8. Wien 9. Antalya 10. Köln

Die 1 Million hat einen Namen: Phoebe C.

Die 29-jährige Londonerin Phoebe darf sich von nun an die millionste Prime-Abonnentin nennen und erzählt uns im Gespräch von ihren spannenden Reiseerfahrungen und wie ihre Urlaubspläne für die kommenden Monate aussehen:

"Am liebsten kombiniere ich eine jährliche Langstreckenreise mit mehreren Aufenthalten in Europa über das Jahr verteilt. Bei meiner letzten großen Reise habe ich mich so zum Beispiel Hals über Kopf in Sri Lanka verliebt und plane gerade meine Hochzeit in Marokko! Seit das Ampelsystem in Großbritannien eingeführt wurde, habe ich auch schon einen Kurztrip nach Portugal gebucht. All diese Möglichkeiten zu genießen und zu Reisen bedeutet für mich Freiheit und dabei dem Alltag ein wenig zu entfliehen, aber auch Begeisterung für die vielen verschiedenen Facetten: Ich genieße den Sonnenschein und lass mich gerne von der schönen Natur, neuen Kulturen und dem Essen inspirieren, aber auch ein lebendiges Nachtleben ist mir wichtig. Im vergangenen Jahr habe ich das Reisen wirklich vermisst und freue mich darauf, meine neue Opodo Prime-Mitgliedschaft zu nutzen, um wieder öfter zu verreisen, gleichzeitig Geld zu sparen und (weil ich es schätze, meine Reisen online zu recherchieren) meine Urlaubsplanung zu vereinfachen".

Die Vorteile von Opodo Prime

Seit der Einführung des Opodo Prime-Abonnements in 2017 und der Ausweitung des exklusiven Kundenprogrammes im Sommer 2020 nach Deutschland, profitieren Reisende von zahlreichen Angeboten Für 74,99 EUR im Jahr können Abonnenten auf eine große Auswahl an Angeboten, darunter garantierte Rabatte auf alle Flüge und bis zu 50 % Nachlass bei der Buchung von Unterkünften sparen. Allen Abonnent:innen steht zusätzlich eine eigene Kundenservice-Hotline rund um die Uhr zur Verfügung.

Weiter Informationen unter: https://www.opodo.de/blog/opodo-prime-1-million-mitglieder/

Hier geht es zur Vorschau von den Prime Days: https://www.opodo.de/prime-day/