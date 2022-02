Veeva Systems

Führungsstärke und Innovation bei der Unterstützung von Kunden und Mitarbeitern: viel Anerkennung für Veeva

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat viel Anerkennung für seine Innovation, sein Wachstum und seinen Einfluss erfahren – unter anderem auch für seinen führenden „Work Anywhere"-Ansatz und die Pionierarbeit als erstes börsennotiertes Unternehmen, das in eine Gemeinnützige Körperschaft (Public Benefit Corporation, PBC) umgewandelt wurde. Jüngst wurde Veeva unter die „Best-Led Companies" vom Inc. Magazine gewählt, war zwei Mal in Folge unter den Fortune's Future 50 gelistet sowie im fünften Jahr in Folge unter den Top 30 auf der „Fastest-Growing Companies"-Liste.

„Veeva in eine Gemeinnützige Körperschaft umzuwandeln, da ging es wirklich um Führungsstärke – und es erforderte viel Mut. Das ist ein im Silicon Valley ansässiges Technologieunternehmen, also im Epizentrum der vom Technologiesektor kontrollierten Unternehmen, die nicht immer unbedingt auf die Aktionäre eingehen oder besondere Verantwortung übernehmen. Das tun Tech-Unternehmen einfach nicht. Hier wird wahre Führungsstärke deutlich", so Tim Youmans, Leiter Nordamerika, EOS bei Federated Hermes.

Zu den jüngsten Ehrungen und Auszeichnungen von Veeva gehören:

Forbes Top-Unternehmen für Remote-Jobs – Dank einer klaren, unternehmensweiten „Work Anywhere"-Richtlinie, die bereits zu Beginn der COVID-19-Krise eingeführt wurde und deren Fokus auf Mitarbeitererfolg und Aufstiegschancen liegt, wurde Veeva von Forbes als eines der Top 100-Unternehmen für Remote-Jobs ausgewählt.

– Dank einer klaren, unternehmensweiten „Work Anywhere"-Richtlinie, die bereits zu Beginn der COVID-19-Krise eingeführt wurde und deren Fokus auf Mitarbeitererfolg und Aufstiegschancen liegt, wurde Veeva von Forbes als eines der Top 100-Unternehmen für Remote-Jobs ausgewählt. Top 10 der bestgeführten Unternehmen des Inc. Magazine – Das Inc. Magazine wählte Veeva Systems aus einem Pool von 10.000 Unternehmen, die auf die Merkmale Leistung und Wertschöpfung, Marktdurchdringung und Kundenbindung, Talent und Führungsteam analysiert wurden, unter die Top 10 der am besten geführten Unternehmen des Jahres 2021.

– Das Inc. Magazine wählte Veeva Systems aus einem Pool von 10.000 Unternehmen, die auf die Merkmale Leistung und Wertschöpfung, Marktdurchdringung und Kundenbindung, Talent und Führungsteam analysiert wurden, unter die Top 10 der am besten geführten Unternehmen des Jahres 2021. Zweites Jahr in Folge als Fortune Future 50 Company – Die Fortune Future 50-Liste wurde in Zusammenarbeit mit BCG entwickelt und listet die Unternehmen mit dem stärksten langfristigen Wachstumspotenzial auf.

– Die Fortune Future 50-Liste wurde in Zusammenarbeit mit BCG entwickelt und listet die Unternehmen mit dem stärksten langfristigen Wachstumspotenzial auf. Fünftes Jahr in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Fortune – Mit Blick auf größere Unternehmen, die die Geschwindigkeit und Kreativität eines Start-ups beibehalten, stufte das Fortune Magazine Veeva im fünften Jahr unter die am schnellsten wachsenden Unternehmen ein. Die jährlich erscheinende Liste von Fortune bewertet die am schnellsten wachsenden Unternehmen Bezug auf Einnahmen, Gewinne und Aktienrenditen.

– Mit Blick auf größere Unternehmen, die die Geschwindigkeit und Kreativität eines Start-ups beibehalten, stufte das Fortune Magazine Veeva im fünften Jahr unter die am schnellsten wachsenden Unternehmen ein. Die jährlich erscheinende Liste von Fortune bewertet die am schnellsten wachsenden Unternehmen Bezug auf Einnahmen, Gewinne und Aktienrenditen. Drittes Jahr in Folge unter den Top 50 der IT- und Software-Dienstleistungsunternehmen in Forbes Global 2000 – Die Forbes Global 2000-Liste bewertet die weltweit größten börsennotierten Unternehmen in Bezug auf Vermögenswerte, Marktwert, Umsatz und Gewinn.

– Die Forbes Global 2000-Liste bewertet die weltweit größten börsennotierten Unternehmen in Bezug auf Vermögenswerte, Marktwert, Umsatz und Gewinn. Berkeley Law beschreibt die Führungsrolle von Veeva als erste Aktiengesellschaft, das in eine Gemeinnützige Körperschaft umgewandelt wurde, im Artikel Veeva Systems: The Journey to Converting to a Public Benefit Corporation.

Zusätzliche Informationen Stellenangebote bei Veeva: https://careers.veeva.com/ Veeva als Gemeinnützige Körperschaft: https://www.veeva.com/eu/pbc/ Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter twitter.com/veeva_eu

Informationen zu Veeva Systems Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.

Kontakt: Kiran May Deivis Mercado Veeva Systems Veeva Systems +44-203-934-6384 +1-925-226-8821 kiran.may@veeva.com deivis.mercado@veeva.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg