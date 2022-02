Veeva Systems

Veeva Vault CDMS von Idorsia zur Modernisierung des klinischen Datenmanagements ausgewählt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Das schnell wachsende Biopharma-Unternehmen wird Vault CDMS für alle neuen Studien verwenden

Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX: IDIA) seine Nutzung der Anwendungen der Veeva Vault Clinical Suite zur elektronischen Datenerfassung (EDC) und Verschlüsselung um Veeva Vault CDMS erweitert hat. Idorsia konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Therapien und benötigte ein modernes Datenmanagementsystem, um die interne Durchführung von Studien zu unterstützen. Vault CDMS bietet eine erweiterte Cloud-Anwendungssuite, die es Idorsia ermöglicht, Studienerstellungen zu beschleunigen und die Durchführung von Studien zu beschleunigen.

„Angesichts der wachsenden Komplexität des Studiendesigns und der Zunahme klinischer Datenquellen ist ein innovatives klinisches Datenmanagementsystem von entscheidender Bedeutung", so Vincent Rolland, stellvertretender Direktor für Datenverwaltungsprogrammierung bei Idorsia. „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Veeva auszubauen, um unsere klinischen Studien schneller und agiler zu gestalten."

Idorsia mit Sitz in der Schweiz ist ein schnell wachsendes biopharmazeutisches Unternehmen mit einem breiten Portfolio an neuartigen Medikamenten. Das Unternehmen wechselt vom ausgelagerten klinischen Datenmanagement zu einem internen Modell und benötigte eine flexible Cloud-Technologie, mit der das Team Studien für eine breit angelegte Produktpalette erstellen und pflegen kann. Mit Vault CDMS werden die klinischen Forschungsteams bei Idorsia in der Lage sein, Studien unabhängig zu erstellen, im Laufe der Studie ohne Datenmigration Änderungen vorzunehmen und die Datenbereinigung und -überprüfung zu beschleunigen.

„Idorsia ist ein visionäres Unternehmen, das digitale Systeme zur Verbesserung des Datenmanagements einsetzt", betonte Richard Young, Vice President für Strategie von Veeva Vault CDMS. „Als vertrauenswürdiger Partner sind wir stolz darauf, ihre klinische Systemstrategie mit modernen Anwendungen zu unterstützen, die mit dem Tempo und der Komplexität heutiger Studien Schritt halten können."

Vault CDMS ist Teil der Vault Clinical Suite, der branchenweit ersten Cloud-Plattform, die das klinische Datenmanagement und den klinischen Betrieb vereint. Neben der Auswahl von Vault CDMS verwendet Veeva Vault CTMS und Veeva Vault eTMF, um Testinhalte und -daten auf einer einzigen Cloud-Plattform zu verwalten. Zusammen werden diese Vault Clinical Suite-Anwendungen die Ausführung optimieren und einen nahtlosen Informationsaustausch zwischen den Studien ermöglichen.

Informationen zu Idorsia

Idorsia Ltd. strebt nach mehr – Wir haben mehr Ideen, wir sehen mehr Möglichkeiten und wollen mehr Patienten helfen. Um dies zu erreichen, möchten wir Idorsia zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit einem starken wissenschaftlichen Kern entwickeln.

Idorsia hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Basel in der Schweiz – einem europäischen Biotech-Hub – ist auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung kleiner Moleküle spezialisiert, um den Horizont therapeutischer Optionen zu erweitern. Idorsia verfügt über ein breites Portfolio innovativer Medikamente, beschäftigt ein erfahrenes Team von Fachleuten, die alle Disziplinen vom Labor bis zum Krankenbett abdecken, sowie über hochmoderne Einrichtungen und nachweisliche Erfolge – die ideale Konstellation, um F&E-Aufwand in Geschäftserfolg umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Börsenkürzel: IDIA) notiert und verfügt über mehr als 1000 hochqualifizierte Spezialisten, die sich der Verwirklichung unserer ehrgeizigen Ziele verschrieben haben.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.

