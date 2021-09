Veeva Systems

Veeva kündigt neue Anwendung zur Optimierung von Qualitätskontrolllabors an

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Veeva Vault LIMS zur Vereinheitlichung von Labor- und Qualitätsprozessen für mehr Effizienz und Produktivität

Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva Vault LIMS, eine neue Cloud-Anwendung zur Modernisierung der Qualitätskontrolle (QC) im Labor, an. Die Ergänzung von Vault LIMS zu Veeva Vault Quality Suite wird es Fertigungsunternehmen ermöglichen, ihre Laborabläufe nahtlos mit dem breiteren Qualitätssystem zu verbinden. Dadurch werden die Probenverwaltung, die Testdurchführung und die Laboruntersuchungsprozesse rationalisiert, was zu einer schnelleren Freigabe von Chargen und einer Reduzierung der Lagerhaltungskosten führt.

"Es besteht eine große Chance, Labor- und Qualitätsprozesse zusammenzuführen, um schnellere und genauere Labortests zu ermöglichen", sagt Brian Brunner, Managing Director bei Accenture. "Mit der LIMS-Anwendung von Veeva bringen wir eine leistungsstarke, moderne Cloud-Lösung auf den Markt, die den gesamten Qualitätsbetrieb abdeckt. Dies ist eine willkommene Nachricht, da die Branche nach Möglichkeiten sucht, die Effizienz und Effektivität im Bereich der Qualität zu steigern."

Vault LIMS ermöglicht den einfachen Informationsaustausch zwischen Labornutzern und Partnern und liefert Echtzeitdaten für eine fundierte Entscheidungsfindung. Hersteller können Industriestandard-Workflows mit integrierten Best Practices nutzen, um Laborprozesse zu automatisieren und die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Tests zu verbessern.

"Unsere Vision, die Medizin und die Gesellschaft mit innovativen Therapeutika voranzubringen, erfordert die Modernisierung unseres Labor-Ökosystems", so Bryan Holmes, Vice President of Information Technology bei Andelyn Biosciences. "Eine Cloud-LIMS-Lösung mit einer strategischen Vision für Laborproduktivität, Effizienz und Qualitätssystemintegration kann die Branche dabei unterstützen, den Wandel zur Förderung von Therapien voranzutreiben."

Nahtlose Integration mit Veeva Vault QMS, Veeva Vault QualityDocs und Veeva Vault Training ermöglicht die Verwendung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs), Arbeitshilfen und relevanten Referenzinhalten im gesamten Laborbetrieb. Mit einer vereinheitlichten Suite von Qualitäts- und Laboranwendungen können Hersteller ihr Labormanagement optimieren und ihre Systemlandschaft erheblich vereinfachen.

"Qualitätskontrolllabore müssen sich an die immer komplexeren Anforderungen der heutigen Produktions- und Lieferkettenlandschaft anpassen", sagt Jason Boyd, Senior Director für Vault LIMS bei Veeva Systems. "Vault LIMS wird Labor- und Qualitätsanwendungen zusammenführen, um die Produktivität zu verbessern und die Markteinführung zu beschleunigen."

Vault LIMS ist Teil der Vault Quality Suite, einschließlich Vault QMS, Vault QualityDocs und Vault Training. Die Vault Quality Suite ermöglicht Herstellern die einfache Verwaltung von Qualitäts- und Laborabläufen in einer einheitlichen Lösung und bietet die Leistung und Skalierbarkeit, die in der gesamten Wertschöpfungskette der Biowissenschaften benötigt wird.

Vault LIMS wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar sein. Um mehr über Vault LIMS zu erfahren, besuchen Sie veeva.com/eu/VaultLIMS oder besuchen Sie Veeva R&D and Quality Summit Connect am 14. Oktober 2021.

Informationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.100 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Science-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in dem vom Unternehmen auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2021 eingereichten Bericht aufgeführt. Dieser ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich "Investoren" und auf der Website der SEC unter sec.gov zu finden. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Unterlagen enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

