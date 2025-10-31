PROCOM

PROCOM lancia "PROCOM NOW": servizi inclusivi con un clic

Olten (ots)

In un'epoca in cui la consulenza personale e competente è fondamentale per il successo di un'azienda, nessuno dovrebbe essere escluso. Tuttavia, quando allo sportello ci sono persone sorde, la comunicazione diventa spesso una sfida: ed è proprio qui che entra in gioco PROCOM NOW.

La Fondazione PROCOM, con sede a Olten, ha sviluppato PROCOM NOW, una soluzione semplice e pratica per le conversazioni allo sportello della durata massima di 30 minuti.

La soluzione è semplice e funziona in modo estremamente facile e sicuro: l'azienda fornisce il codice QR allo sportello o alla reception, i dipendenti o i clienti scansionano il codice con il loro smartphone e vengono immediatamente collegati a un interprete di lingua dei segni. L'interprete traduce in tempo reale tra la lingua dei segni e la lingua parlata, consentendo una conversazione naturale. Il livestream viene utilizzato esclusivamente per l'interpretariato, non viene registrato e non contiene dati personali del personale dello sportello.

Roman Probst, direttore della fondazione: "Con PROCOM NOW rendiamo la comunicazione con le persone sorde molto semplice ed economica per le aziende che vogliono essere inclusive".

Oltre alle PMI, il gruppo target di questo servizio comprende anche gli enti pubblici e gli ospedali, in quanto questi sono vincolati dalla legge sulla discriminazione dei disabili (LDis) e questo servizio è stato sviluppato proprio in tale ottica.

PROCOM NOW si basa sulla soluzione di comunicazione myPROCOM, sviluppata dalla fondazione PROCOM nel 2024 in collaborazione con l'azienda tecnologica Blue Call di Aarau. Naturalmente è conforme alle direttive vigenti in materia di protezione dei dati. Con questa soluzione, PROCOM adempie anche al mandato fondamentale affidatole da Swisscom di garantire una comunicazione sicura e senza barriere tra persone sorde e udenti.

Le aziende interessate possono effettuare l'ordine direttamente qui: https://procom.ch/it/procom-now/

PROCOM è una fondazione nazionale senza scopo di lucro con sede a Olten. Garantisce una comunicazione senza barriere tra sordi, ipoudenti e udenti e si impegna per una Svizzera inclusiva.

Con circa 170 dipendenti l'organizzazione offre servizi di comunicazione e mediazione attraverso una rete nazionale di oltre cento interpreti di lingua dei segni in tutta la Svizzera.

La Fondazione PROCOM offre servizi di interpretariato tra lingua dei segni e lingua parlata - in presenza, per telefono, online o in televisione. I suoi servizi comprendono anche la mediazione testuale 24 ore su 24, anche per le emergenze.