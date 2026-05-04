PANINI SUISSE AG

Panini présente la collection officielle de stickers de la Coupe du Monde de la FIFA 2026(TM)

Tout commence avec Panini.

6 weitere Medieninhalte

Wollerau (ots)

Pour tous. Partout.

WOLLERAU - Panini annonce le lancement de la collection officielle de stickers de la Coupe du Monde de la FIFA 2026(TM) et marque ainsi le début de l'attente jusqu'au plus grand événement footballistique au monde. Les fans du monde entier sont invités à commencer leur propre aventure du tournoi dans le plus pur style Panini : en ouvrant leur premier paquet, en découvrant les stickers des joueurs et en partant à la recherche des emblèmes iconiques des équipes.

La collection illustre la force unificatrice du football et de l'acte de collectionner : elle rassemble des personnes de différents pays, cultures et générations, et transforme la passion pour ce sport en une expérience unique.

Campagne " It All Starts With Panini " - Le lancement est accompagné de la campagne mondiale " It All Starts With Panini ", qui réunit des légendes du football du passé et du présent ainsi que des créateurs et des voix de la communauté. L'objectif est de célébrer la culture de la collection liée au football, et de placer les fans au coeur de l'histoire, où qu'ils se trouvent.

Selon Romy Gai, Chief Business Officer de la FIFA : " Peu de traditions capturent aussi bien l'esprit et l'enthousiasme de la Coupe du Monde de la FIFA(TM) que la collection de stickers Panini. Alors que grandit l'attente pour le plus grand et plus important événement sportif jamais vu, ce lancement offre aux fans du monde entier une manière unique de se connecter au tournoi, en réunissant joueurs, équipes et villes hôtes dans un format qui façonne la culture du football depuis des générations. Aux côtés de Panini, nous sommes fiers de continuer à créer des moments qui rassemblent les fans partout (qui rassemblent partout les fans / qui rassemblent les fans du monde entier) - de l'ouverture du premier paquet jusqu'à l'achèvement de la collection qui devient une partie de leur propre histoire de la Coupe du Monde de la FIFA(TM). "

United Edition

En Suisse, une édition spéciale exclusive est à nouveau disponible : la United Edition.

Sous le nom " United 2026 ", les États-Unis, le Canada et le Mexique se sont unis pour la première candidature conjointe de l'histoire d'une Coupe du Monde de la FIFA(TM).

" United " symbolise également la passion du football qui unit des millions de personnes à travers le monde. Avec cette édition, nous célébrons précisément cet esprit d'unité : nous rassemblons les collectionneurs, transformons les échanges en amitiés et invitons à partager la joie pure du sport.

L'un des points forts de la United Edition est constitué par les emblèmes exclusifs des équipes sur un fond doré élégant et brillant. Les stickers des joueurs se distinguent tout aussi nettement : les joueurs y sont présentés sur un fond vert qui les met parfaitement en valeur. De plus, les stickers sont imprimés sur du papier plus épais que ceux de la version internationale, offrant ainsi une qualité tactile supérieure. L'édition est complétée par une couverture souple métallisée et exclusive.

L'équipe nationale suisse est régulièrement présente sur la plus grande scène du football mondial depuis 2006, et elle s'est imposée en tant que participante régulière du tournoi. Au fil des années, les fans ont pu suivre de près l'évolution de toute une génération de joueurs. C'est notamment le cas de Granit Xhaka, passé de jeune talent à figure centrale et leader de l'équipe nationale suisse. Sa carrière symbolise le parcours de la Suisse comme équipe établie dans le football international.

Panini Suisse est également ravie de la participation de Dan Ndoye à la campagne de communication. Pour l'international suisse, qui vivra sa première Coupe du Monde de la FIFA(TM), la campagne " It All Starts With Panini " correspond parfaitement à ce moment particulier de sa carrière. Ndoye représente la nouvelle génération du football suisse et incarne la passion et le dynamisme qui caractérisent le parcours vers la Coupe du Monde.

Faits et chiffres

Avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026(TM), le tournoi atteint une nouvelle dimension : pour la première fois, 48 équipes nationales y participeront. Cette expansion historique se reflète également dans la collection Panini.

L'album de 112 pages comprend toutes les équipes qualifiées. Chaque équipe est représentée par 18 joueurs, par son emblème officiel et par une photo d'équipe. Au total, la collection se compose de 980 stickers.

Chaque paquet contient désormais 7 stickers au lieu de 5.

Prix de vente recommandés : CHF 1.50 par pochette, CHF 4.90 pour l'album.

Une Treasure Box en série limitée est également disponible en prévente sur le site panini.ch. Ce coffret de luxe contient un album à couverture rigide métallisée United Edition, 100 pochettes United Edition et 16 affiches exclusives des villes hôtes.

Album et stickers disponibles à partir du 7 mai 2026 dans les kiosques, supermarchés et commerces de proximité.

À propos de Panini

Le groupe Panini a été fondé il y a 60 ans à Modène, en Italie. Il comprend des filiales dans toute l'Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Il est le leader mondial dans le domaine d'images autocollantes à collectionner et un grand éditeur multinational de bandes-dessinées, de magazines pour la jeunesse et de mangas en Europe et en Amérique du Sud. L'entreprise dispose de canaux de distribution dans plus de 150 pays et emploie plus de 1 200 personnes. Vous trouverez de plus amples informations sur www.paninigroup.com.