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Vélos électriques Light-Assist : vélos urbains légers à l'essai

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le Touring Club Suisse a testé huit vélos électriques dits "Light-Assist", conçus principalement pour la circulation en ville. Bien que tous les produits obtiennent globalement de bons résultats, des différences apparaissent en matière de maniabilité et de sécurité.

En 2025, plus de 316'000 vélos ou vélos électriques ont été vendus en Suisse. Selon les chiffres de Velosuisse, la catégorie des vélos électriques urbains avec assistance jusqu'à 25 km/h est la plus vendue : plus de 47'000 vélos (soit plus de 15 % du marché total) ont été écoulés l'an dernier dans cette catégorie.

Lors de l'achat d'un vélo électrique, l'usage prévu (trajets pendulaires, loisirs) est déterminant. Le TCS, en collaboration avec le magazine Velojournal, a comparé huit vélos électriques Light-Assist d'un prix maximal de 5000 francs. Cette catégorie de produits est conçue pour la circulation urbaine, donc pour des distances plutôt courtes. Les vélos comparés pèsent moins de 23 kilogrammes et disposent d'une batterie d'une capacité maximale de 500 Wh. Les critères de test comprenaient la puissance du moteur, le comportement de conduite, la sécurité, la maniabilité ainsi que la qualité des composants, comme l'éclairage.

Légers et efficaces - mais avec des compromis

Grâce à leur faible poids et à des moteurs légèrement moins puissants, les vélos Light-Assist testés sont particulièrement efficaces et atteignent une autonomie d'environ 35 à 60 kilomètres. Le test met toutefois en évidence un compromis clair : les modèles dotés d'un moteur puissant offrent plus d'assistance, mais consomment davantage d'énergie et ont une autonomie plus faible. Les vélos plus légers et moins puissants sont plus efficients, mais atteignent plus rapidement leurs limites, notamment en montée.

Des différences notables apparaissent également en matière de maniabilité et de sécurité. Les systèmes avec commandes au guidon - en particulier sur les modèles de Cube et Canyon - obtiennent les meilleurs résultats. Pour l'éclairage et les freins, plusieurs modèles affichent de bonnes performances, tandis que certains présentent des limites en termes de visibilité ou de confort d'utilisation.

Des produits globalement bons, un vainqueur clair

Le Cube Nulane Hybrid C:62 Race 400X FE se distingue nettement comme le vainqueur du test. Il combine un faible poids, un moteur performant et de bonnes qualités de conduite. Il convainc également en pratique et obtient la meilleure note globale.

Les modèles BIXS District-E1 et Canyon Citylite:ON sont également très recommandés, grâce à leurs performances globales solides. Le Canyon se distingue par le moteur le plus puissant du test, tandis que le BIXS offre un ensemble équilibré sans faiblesses marquées.

Dans le reste du classement, le Schindelhauer Emil, l'Ampler Curt et le Cresta e-Largo obtiennent également de bons résultats. Le Schindelhauer offre un grand confort et des composants de haute qualité. L'Ampler séduit par son faible poids et sa fonction de recharge innovante via USB-C. Le Cresta convainc par son bon éclairage, mais présente l'autonomie la plus faible du test.

Asfalt et Rose moins convaincants

L'Asfalt GT2 obtient lui aussi une évaluation recommandée, mais montre des faiblesses en matière de confort et d'utilisation. La selle dure a notamment été jugée très inconfortable par les testeurs. En bas du classement se trouve le Rose Sneak-Plus. Malgré la meilleure autonomie et le poids le plus faible du test, son concept à monovitesse limite fortement son utilisation au quotidien, en particulier en terrain vallonné.

Pour celles et ceux qui circulent principalement en ville et apprécient aussi une conduite sportive, les vélos électriques Light-Assist constituent une bonne option. Ils sont non seulement agréables à conduire, mais aussi beaucoup plus faciles à transporter, par exemple pour les descendre à la cave. Comme la batterie n'est pas amovible sur la plupart des modèles, il est toutefois nécessaire de disposer d'une prise électrique à l'extérieur ou dans le local à vélos pour la recharge.