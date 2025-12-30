Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Prêt à prendre la route dans des conditions hivernales

Vernier/Ostermundigen (ots)

Neige, verglas ou brouillard représentent de nombreux dangers. En hiver, il est essentiel de préparer son véhicule aux conditions spécifiques et d'adapter sa conduite à l'état de la chaussée. Les conseils du TCS permettent de rester en sécurité sur la route - y compris à vélo.

Les conditions hivernales sur les routes peuvent vite devenir un défi. Même avec un équipement adéquat, des situations délicates peuvent survenir. Les erreurs les plus fréquentes dans ces conditions sont une vitesse inadaptée et une distance insuffisante avec le véhicule qui précède. Les voitures actuelles sont nettement plus lourdes qu'autrefois et réagissent plus lentement lorsque l'adhérence est faible. Sur le verglas, la neige ou la boue, la distance de freinage peut être multipliée. Il est donc indispensable de s'assurer que son véhicule est parfaitement prêt pour l'hiver.

Le contrôle hivernal

En hiver, on circule souvent dans l'obscurité. Il est donc très important que tous les feux et éclairages fonctionnent correctement - pour bien voir, mais aussi pour être vu. Pour vérifier l'éclairage, il suffit de se placer à un ou deux mètres d'un mur clair ou d'une porte de garage. Tester d'abord les feux de position, puis les feux de croisement. En se retournant et en reculant face au mur, on peut également détecter rapidement un dysfonctionnement de l'éclairage arrière. Par mauvaise visibilité ou dans les tunnels, les feux de jour ne suffisent pas, car les feux arrière ne sont pas activés. Il faut donc impérativement passer aux feux de croisement.

La batterie constitue un point faible en hiver. Les batteries 12 volts ont généralement une durée de vie d'environ cinq ans. Le froid, combiné à l'utilisation d'équipements supplémentaires comme les sièges chauffants, le volant chauffant ou le dégivrage des vitres, les sollicite fortement. Les pannes de batterie sont fréquentes en hiver, comme le montrent les statistiques de la Patrouille TCS. Elles peuvent être évitées en contrôlant l'état de la batterie et en la remplaçant si nécessaire avant l'arrivée des grands froids. En cas de doute sur l'âge de la batterie, un contrôle par un professionnel est recommandé.

Les liquides essentiels - huile, liquide de refroidissement, lave-glace - doivent être contrôlés régulièrement et être résistants au gel. Les balais d'essuie-glace doivent également être vérifiés et remplacés si nécessaire. Un véhicule en état de marche sûr doit être équipé de pneus d'hiver avec une profondeur de profil suffisante. Le TCS recommande au minimum quatre millimètres. Les pneus d'hiver sont indispensables non seulement sur la neige, mais aussi à basse température ou sur chaussée glissante. Leur composition et leur conception spécifiques offrent une meilleure sécurité de conduite. Sur la neige, la distance de freinage des pneus d'été peut doubler.

Pneus d'hiver pour le vélo

Les cyclistes qui roulent toute l'année devraient eux aussi s'équiper de pneus d'hiver. Comme pour les voitures, ces pneus offrent, grâce à une gomme plus souple et un profil plus marqué, une adhérence nettement meilleure sur les surfaces glissantes.

Sur la neige et la glace, les pneus à clous sont particulièrement efficaces, mais ils ne sont pas adaptés à l'asphalte. Il existe également des "peaux d'hiver" qui s'installent sur le pneu de base, à la manière d'une seconde couche, et qui offrent une meilleure adhérence dans des conditions hivernales. Mais pour éviter un changement de pneu laborieux par un matin enneigé, la solution idéale est de disposer d'une seconde roue avant équipée d'un pneu à clous. Dans les villages de montagne sans déneigement complet, les pneus à clous sont un choix judicieux. Qu'il s'agisse de pneus d'hiver ou de pneus à clous, ils réduisent la distance de freinage et améliorent l'adhérence, diminuant ainsi sensiblement le risque d'accident.

Accessoires d'hiver pour une bonne visibilité

Outre les gilets de sécurité et le triangle de panne obligatoire, il est conseillé d'avoir un grattoir à glace, une balayette à neige, un dégivrant, des gants et des câbles de démarrage. Des tapis en caoutchouc sont également pratiques pour retenir la neige fondue des chaussures. Si le véhicule est stationné à l'extérieur, une bâche de protection sur le pare-brise permet souvent d'éviter le grattage matinal.

Le pare-brise - jusqu'à la caméra frontale - ainsi que les vitres latérales avant, les feux et les rétroviseurs doivent toujours être entièrement débarrassés de la neige et de la glace. Si un message indique qu'un système d'assistance est indisponible en raison d'une visibilité limitée des capteurs, il est possible de continuer à rouler. Il faut toutefois être conscient que le véhicule fonctionne alors comme un modèle plus ancien, sans assistance. Toute action mécanique avec un grattoir sur un capteur radar ou une caméra de recul est à éviter.

Sur les routes de montagne raides, enneigées ou partiellement verglacées, les chaînes à neige restent le moyen le plus sûr, malgré les pneus modernes. Avant de partir en montagne, il est recommandé de s'entraîner à les monter au sec, dans un garage.

Conseils spécifiques pour les voitures électriques

Pour les véhicules électriques, il est conseillé de préchauffer le véhicule tant qu'il est encore branché à la borne de recharge. Cela peut également faciliter le dégivrage des vitres. La neige sur le toit, le capot et les feux doit néanmoins être retirée à l'aide d'une balayette. Le froid réduit l'autonomie des voitures électriques, car une partie de l'énergie est utilisée pour le chauffage. Pour optimiser l'autonomie, il est préférable d'utiliser le chauffage des sièges et du volant, moins énergivore que le chauffage de l'habitacle. Lors des recharges rapides en cours de route, l'utilisation de la planification d'itinéraire intégrée est recommandée, afin de préconditionner la batterie à la température idéale. Si le véhicule ne dispose pas de cette fonction, il faut prévoir un temps de recharge plus long.

Un cours de conduite hivernale ciblé

Lors d'un cours de conduite, on découvre l'influence de la vitesse sur la distance de freinage et la manière de réagir correctement dans des situations critiques. En plus de ses 15 centres de formation ouverts toute l'année en Suisse, le TCS exploite deux centres de conduite hivernale en montagne : à Zernez, dans les Grisons, et à Bourg-St-Pierre, en Valais. De fin décembre à février, des cours spécifiques sur neige y sont proposés, offrant une excellente occasion d'améliorer sa sécurité sur des surfaces glissantes comme la neige et la glace.