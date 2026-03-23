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14 Berufstalente aus dem Kanton Bern und Freiburg vertreten die Schweiz an den WorldSkills 2026

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Medienmitteilung von SwissSkills vom 23. März 2026

14 Berufstalente aus dem Kanton Bern und Freiburg vertreten die Schweiz an den WorldSkills 2026

In sechs Monaten blickt die Schweiz gespannt nach China. Vom 22. bis 27. September 2026 finden in Shanghai die WorldSkills statt, die grössten Berufsmeisterschaften der Welt. 42 junge Schweizerinnen und Schweizer treten in 38 Skills gegen rund 1'400 Teilnehmende aus über 60 Ländern an. Seit ihrer Selektion bereitet sich das SwissSkills National Team intensiv auf den internationalen Vergleich vor – mit dem klaren Ziel, erneut eine Top-3-Platzierung in der Nationenwertung zu erreichen. Rund 1'000 Trainingsstunden pro Talent sollen den Weg an die Weltspitze ebnen und die Stärke der Schweizer Berufsbildung international sichtbar machen. Mit dabei sind auch 14 Nachwuchsprofis aus dem Kanton Bern und Freiburg.

Schweiz geht mit 42 Competitors in 38 Skills an den Start

Den 42 jungen Berufstalenten steht der Wettkampf ihres Lebens bevor! Sie treten für die Schweiz an den WorldSkills im chinesischen Shanghai an. Und vertreten dort nicht nur ihr Land, sondern auch ihren Beruf und ihre Leidenschaft. In insgesamt 38 Skills gehen sie an den Start. Ob Floristik, Cyber Security, Automobil Mechatronik, Polymechanik, Bekleidungsgestaltung oder Hotel Reception, insgesamt stehen 64 Wettkämpfe auf dem Programm. Unter den helvetischen Competitors befinden sich auch 14 Berufstalente aus dem Kanton Bern und Freiburg. Die WorldSkills gelten als grösster internationaler Vergleich im Bereich der Berufsbildung und bringen rund 1'400 Teilnehmende aus über 60 Ländern zusammen. Für die Schweiz ist dies eine einzigartige Gelegenheit, die Stärke des dualen Bildungssystems international sichtbar zu machen und den Berufsnachwuchs ins Rampenlicht zu stellen.

Das sind die 14 Berufstalente aus dem Kanton Bern und Freiburg im SwissSkills National Team:

Jara Galli, Aefligen (BE), Kosmetikerin EFZ, Skill Beauty Therapy

Gilles Glauser, Albligen (BE), Carrosseriespengler EFZ, Skill Autobody Repair

Kilian Moser, Grindelwald (BE), Elektroinstallateur EFZ, Skill Electrical Installations

Marine Känzig, Court (BE), Coiffeuse EFZ, Skill Hairdressing

Luisa Kunz, Langenthal (BE), Bekleidungsgestalterin EFZ, Skill Fashion Technology

Lisa Maibach, Seedorf (BE), Fachfrau Gesundheit EFZ, Skill Health and Social Care

Linus Moser, Thun (BE), Informatiker EFZ, Skill Cloud Computing

Silvan Reichen, Frutigen (BE), Schreiner EFZ, Skill Cabinetmaking

Melina Reusser, Thun (BE), Restaurantfachfrau EFZ, Skill Restaurant Service

Luna Schaller, Dotzigen (BE), Gipserin / Trockenbauerin EFZ, Skill Plastering and Drywall Systems

Matthias Steiner, Lyssach (BE), Sanitärinstallateur EFZ, Skill Plumbing and Heating

Björn Ulrich, Rüschegg-Gambach (BE), Polymechaniker EFZ, Skill Industrial Mechanics

William Wigginton, Fribourg (FR), Informatiker EFZ, Skill Web Technologies

Luca Wissler, Oey (BE), Zimmermann EFZ, Skill Carpentry

Intensive Vorbereitung auf internationalen Wettkampf

Bis zum internationalen Wettbewerb im September absolvieren die jungen Profis ein intensives Trainingsprogramm. In den kommenden Monaten investieren sie mit Unterstützung ihrer Expertinnen und Experten, der Berufsverbände, der Arbeitgebenden und der Teamleader rund 1'000 Stunden in ihre Vorbereitung. Neben fachlicher Perfektion stehen mentale Stärke, Teamgeist und Durchhaltevermögen im Fokus. Mehrere gemeinsame Weekends stärken zudem den Zusammenhalt im Team. Das Ziel ist klar: Die Schweiz soll auch in Shanghai zu den erfolgreichsten Nationen gehören und zugleich den Titel als bestes europäisches Land verteidigen.

Inspiration für eine ganze Generation

Das SwissSkills National Team ist mehr als eine Auswahl von Wettkämpfenden. Die jungen Talente sind Botschafterinnen und Botschafter ihrer Berufe. Mit ihrem Engagement inspirieren sie Jugendliche, einen beruflichen Weg einzuschlagen und ihr Talent auszuschöpfen. Ihre Geschichten zeigen, dass berufliche Exzellenz und Leidenschaft zu etwas ganz Grossem führen kann.

Mehr Informationen finden sich auf unserer Webseite: www.swiss-skills.ch/de/nationalteam

Das gesamte Schweizer Team auf einen Blick:

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Fotos der Teammitglieder zur freien Verfügung:

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Steckbriefe aller Wettkämpferinnen und Wettkämpfer:

Zu den Steckbriefen

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