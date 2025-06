SwissSkills

Jetzt Tickets sichern für die SwissSkills 2025!

Medienmitteilung von SwissSkills vom 4. Juni 2025

V om 17. bis 21. September 2025 wird das BERNEXPO-Areal erneut zur grössten Bühne der Schweizer Berufsbildung! An den SwissSkills 2025 treten über 1'100 junge Talente in mehr als 90 Berufen gegeneinander an und zeigen ihr Können im Kampf um den Schweizermeistertitel. Gleichzeitig lädt eine eindrucksvolle Erlebniswelt dazu ein, über 150 Lehrberufe hautnah zu entdecken und selbst auszuprobieren. Mit rund 2’100 angemeldeten Schulklassen und insgesamt 120’000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern aus allen Sprachregionen steht ein Grossanlass bevor, der inspiriert und begeistert. Ab sofort sind die Tickets dafür erhältlich.

Berufsbildung zum Anfassen, Ausprobieren und Staunen

Das lange Warten hat bald ein Ende! Die vierten zentralen Berufsmeisterschaften öffnen vom 17. bis 21. September 2025 auf dem BERNEXPO-Areal ihre Tore und küren aus über 1'100 Jungtalenten in mehr als 90 verschiedenen Berufen die neuen Schweizermeisterinnen und -meister. Gleichzeitig bieten über 150 Berufsfelder spannende Einblicke für neugierige Entdeckerinnen und Entdecker: Jugendliche, Familien und alle Interessierten können diese hautnah erleben und selbst ausprobieren.

Das Interesse der Schulen für die SwissSkills 2025 ist riesig. Rund 2’100 Schulklassen mit mehr als 65’000 Schülerinnen und Schülern haben sich in Rekordzeit angemeldet. Das verdeutlicht, wie wichtig und inspirierend der Anlass für die berufliche Orientierung ist. Am Wochenende rechnet der Veranstalter mit weiteren 10'000 Jugendlichen, begleitet von ihren Familien. Insgesamt werden 120'000 Besucherinnen und Besuchern erwartet – damit manifestieren sich die SwissSkills 2025 zum Treffpunkt der Berufsbildung für die ganze Schweiz.

Tickets ab sofort erhältlich

Der Ticketverkauf ist ab sofort geöffnet. Besucherinnen und Besucher können sich ihr Eintrittsticket zum Preis von 15 Franken bequem online sichern. Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2003 und jünger besuchen die SwissSkills 2025 kostenlos. Wer nachhaltig und günstig anreisen möchte, profitiert vom attraktiven SBB-Kombiangebot – und trägt aktiv zu einem klimafreundlichen Grossanlass bei. Jetzt Tickets sichern: SwissSkills 2025 | Tickets | SwissSkills

Wochenend-Erlebnis für die ganze Familie

Unter der Woche gehört die Bühne vor allem den Schulklassen. Am Samstag und Sonntag aber heisst es: Manege frei für die ganze Bevölkerung! Ob als Familienausflug oder Inspirationsquelle – am Wochenende lassen sich die SwissSkills 2025 entspannt und vielseitig erleben. Ein besonderes Highlight bilden dabei die neuen Familienführungen am Samstag. Diese Rundgänge führen Gross und Klein gezielt durch die Erlebniswelt – eine perfekte Gelegenheit, gemeinsam zu entdecken, was die Berufsbildung so alles zu bieten hat. Ergänzt wird das Wochenendprogramm durch Live-Vorführungen, Mitmachangebote und persönliche Begegnungen mit jungen Berufstalenten – ein spannender Ausflug für alle Generationen.

Mehr Infos? Gibt's hier: www.swiss-skills2025.ch

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Angela Staudenmann, +41 31 552 62 46 Mirjam Hofstetter, +41 78 773 77 92 media@swiss-skills.ch, www.swiss-skills.ch