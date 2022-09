SwissSkills

SwissSkills 2022: Ansturm am Eröffnungstag

Bild-Infos

Download

Medienmitteilung Verein SwissSkills Bern, Mittwoch, 7. September 2022

SwissSkills 2022: Ansturm am Eröffnungstag

Die SwissSkills 2022 erleben an ihrem Eröffnungstag einen regelrechten Ansturm: Rund 25'000 Personen werden bis heute Abend die Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern besucht haben, davon 20'000 Schülerinnen und Schüler. Bis am Sonntag werden gesamthaft 120'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

An den SwissSkills 2022 stehen über 1000 junge Berufsleute im Einsatz. In 85 Wettkampfberufen erküren sie die Landesmeisterinnen und -meister, in 65 Berufsdemonstrationen geben sie einen spannenden Einblick in die Diversität der Schweizer Berufe. «Die SwissSkills 2022 sind der inspirierendste Ort der Welt, um die Berufsbildung hautnah zu erleben», betont OK-Präsident Daniel Arn. Nirgendwo sonst gebe es so viele Berufe und engagierte Teilnehmende zu sehen.

Am heutigen Starttag werden bis am Abend rund 25'000 Personen den Anlass auf dem Gelände der BERNEXPO besucht haben, 20'000 von ihnen Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleitpersonen. Alleine in der ersten Stunde strömten rund 10'000 Schülerinnen und Schüler auf das Messegelände. Einen solchen Zulauf gleich am ersten Tag haben die vergangenen Austragungen der SwissSkills 2014 und 2018 nicht erlebt. Morgen Donnerstag und am Freitag werden weitere 44'000 Schülerinnen und Schüler folgen.

Die Wettkämpfe dauern bis am Samstag, der Sonntag ist den Familien gewidmet. Unter dem Titel «Best of SwissSkills» erhalten sie Gelegenheit, die verschiedenen Berufe eigenhändig auszuprobieren und mit den frisch gekürten Berufs-Champions das Gespräch zu suchen. An den fünf Tagen werden gesamthaft 120'000 Personen die SwissSkills 2022 besuchen.

Bilder und Videomaterial zur freien Verfügung

Unter folgendem Link findet sich eine Galerie mit ersten Bildern und Videoaufnahmen der SwissSkills 2022: https://photos.swiss-skills.ch/

Die Galerie wird laufend mit weiteren Bildern und Videoaufnahmen ergänzt.

Besucherinformationen

Die SwissSkills 2022 dauern bis Sonntag, 11. September. Die Öffnungszeiten sind von 09:00 bis 17:00 Uhr (Mittwoch bis Samstag) und von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr am Sonntag. Das detaillierte Programm findet sich im Internet unter https://www.swiss-skills2022.ch/de/Besuchen/programm

Verein SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Roland Hirsbrunner, Tel.031 552 05 16, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch