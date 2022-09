SwissSkills

Medienmitteilung Verein SwissSkills Bern, Dienstag, 6. September 2022

SwissSkills 2022 vor Eröffnung:

Bern rückt die Berufsbildung in den Fokus

Morgen Mittwoch beginnen in Bern die SwissSkills 2022. Bis am Sonntag zeigen über 1000 junge Fachkräfte in 85 Berufsmeisterschaften und 65 Berufsdemonstrationen ihr Können. Die SwissSkills 2022 sind nicht nur eine ausgezeichnete Plattform für die Berufsbildung, sondern auch ein Anlass mit breiter nationaler Ausstrahlung.

Die SwissSkills 2022 sind die grössten je ausgetragenen Berufs-Schweizermeisterschaften. Über 1000 Nachwuchs-Fachkräfte küren auf dem Gelände der BERNEXPO in 85 Wettkampfberufen die Besten des Landes oder ermöglichen in 65 zusätzlichen Berufsdemonstrationen einen Einblick in die Vielfalt der Schweizer Berufswelt. Von Mittwoch bis Freitag besuchen 2600 Schulklassen mit 64'000 Schülerinnen und Schülern sowie deren Begleitpersonen die SwissSkills 2022 und lassen sich von den im Einsatz stehenden Lernenden und Lehrabgänger/-innen inspirieren.

Gesamthaft rechnen die Organisatoren bis am Sonntag mit 120'000 Besucherinnen und Besuchern. Nach den Wettkämpfen vom Mittwoch bis Samstag steht der Sonntag im Zeichen der Familien. «Best of SwissSkills» bietet ihnen die Möglichkeit, das Gespräch mit den frischgekürten Berufs-Champions zu suchen und selber Werkzeuge und Maschinen verschiedenster Berufe auszuprobieren.

Hohe Wertschöpfung

An der heutigen Medienkonferenz vor dem Start der SwissSkills 2022 hob der Berner Regierungsrat Christoph Ammann die Bedeutung der nationalen Berufsmeisterschaften für die Schweiz hervor. Einerseits biete der Anlass eine einzigartige Plattform für die Vielfalt an Lehrberufen und sei somit ein wichtiges Element im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Anderseits hätten die SwissSkills auch wirtschaftlich einen hohen Stellenwert. Die letzte Ausgabe 2018 habe gemäss einer Studie der Universität Bern zu mehr als 13'000 Logiernächten geführt und eine Wertschöpfung von 35,4 Millionen Franken erzielt.

Stadtpräsident Alec von Graffenried gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass Bern nach 2014 und 2018 zum dritten Mal Gastgeberin der SwissSkills ist. Die Bundesstadt sei der ideale Standort für einen solchen Anlass. Zentral gelegen, sei sie aus allen Regionen in einem Tagesausflug erreichbar. Das zeige sich auch daran, dass mehr als 20'000 Schülerinnen und Schüler aus der Romandie die SwissSkills 2022 besuchen würden.

Enorme Breite

Daniel Arn, OK-Präsident der SwissSkills, sprach von der diesjährigen Ausgabe als den «SwissSkills der Rekorde». Welche Breite die nationalen Berufsmeisterschaften inzwischen erreicht haben, illustrieren die vertretenen 70 Berufsverbände. Ausgebildet wurden die über 1000 Teilnehmenden in rund 900 verschiedenen Lehrbetrieben und 165 Berufsfachschulen. Arn erwähnte weiter, dass während den SwissSkills 2022 über 30 Anlässe stattfinden werden. Einige davon haben sogar eine internationale Ausstrahlung: So wird das Corps Diplomatique empfangen und am «International Day» nutzen am Freitag Delegationen aus rund einem Dutzend Länder die SwissSkills 2022, um sich über das Schweizer Bildungssystem zu informieren. Als Höhepunkt hob der OK-Präsident die grosse Siegerehrung am Samstagabend mit der Teilnahme von Bundesrat Guy Parmelin hervor.

Das Programm

Die SwissSkills 2022 finden vom Mittwoch, 7. September bis Sonntag, 11. September statt. Die Öffnungszeiten sind von 09:00 bis 17:00 Uhr (Mittwoch bis Samstag) und von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr am Sonntag. Das detaillierte Programm findet sich im Internet unter swiss-skills2022.ch/de/Besuchen/programm

Medienkontakt und Medieninformationen

Wir bieten Ihnen während der SwissSkills 2022 einen umfassenden Service, inkl. Bereitstellung von Foto- und Bildmaterial. Weitere Informationen und Medienakkreditierung via swiss-skills2022.ch/medien

Media Hotline: Tel. +41 31 552 05 16; Mail: media@swiss-skills.ch

Verein SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Roland Hirsbrunner, Tel.031 552 05 16, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch