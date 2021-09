SwissSkills

Medienmitteilung von SwissSkills, Montag, 27. September 2021

Drei Zürcher Berufs-Europameister: Quotes, Fotos und Videos verfügbar

An den Berufs-Europameisterschaften «EuroSkills» in Graz gewannen Leandra Schweizer (Fleischfachfrau/Rafz) sowie das Duo Silvan Wiedmer und Yunus Ruff (Industrie 4.0/Winterthur) je eine Goldmedaille.

Quotes, TV-Footage und Fotos der Zürcher Berufs-Europameister stehen für Medienschaffende bereits zur Verfügung. Die Quotes aus dem Schlussvideo stehen auch als Clean Feed zur Verfügung.

Bildmaterial zur freien Verfügung können Sie direkt unter folgendem Link downlaoden: https://photos.swiss-skills.ch/SwissSkills-Team-Mission-Graz-2021

Für TV-Footage oder Audio-Quotes kontaktieren Sie uns bei Bedarf unter media@swiss-skills.ch oder telefonisch bei Roland Hirsbrunner, Tel. 079 404 02 58.

Mehr Infos zum Abschneiden des Schweizer Teams an den EuroSkills in Graz finden Sie in unserer Medienmitteilung von gestern Abend

Einladung für Medienschaffende am Welcome Event in Rümlang:

Dienstag, 28. September 17:00 Uhr

Medienschaffende sind am Welcome-Event in der Eventalm in Rümlang vom kommenden Dienstag, 28. September ab 17:00 Uhr herzlich willkommen. Dort besteht die Möglichkeit, mit dem SwissSkills National Team Interviews zu machen.

Bitte melden Sie sich bis Dienstagmittag an unter media@swiss-skills.ch. Der Welcome-Event ist ein 3G-Anlass und es gilt Zertifikatspflicht.

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Roland Hirsbrunner, Tel. 079 404 02 58, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch