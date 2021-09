SwissSkills

Schweizer Berufss-Nationalteam in Graz bereit für Heldendaten

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills, Donnerstag, 23. September 2021

Nach emotionaler Eröffnungsfeier: Schweizer Berufs-Nationalteam in Graz bereit für Heldentaten

Die Berufs-Europameisterschaften «EuroSkills» in Graz sind gestartet. An der Eröffnungsfeier am Mittwochabend marschierte das 17-köpfige Schweizer Team mit dem Song «Legändä & Heldä» von Musiker Bligg in der Grazer Stadthalle ein. Ab heute Vormittag und bis am Samstag wollen die jungen Schweizer Berufsleute nun ihre eigenen Heldengeschichten schreiben. Am Sonntag im Rahmen der Siegerehrung wird bekannt, wie erfolgreich das Schweizer Berufs-Nationalteam an den Europameisterschaften abgeschnitten hat.

«Legändä & Heldä» wurde an der Eröffnungsfeier in der Grazer Stadthalle auf Wunsch des Teams während des Einmarsches abgespielt. Die 17 jungen Schweizer Berufsleute hatten den Song von Bligg zu ihrem «EuroSkills-Song» gewählt. Der Zürcher Mundart-Künstler stimmte das SwissSkills National Team aber nicht nur wahrend der Eröffnungsfeier auf den Einsatz in Graz ein, sondern motivierte das Berufs-Nationalteam auch mit einer persönlichen Videobotschaft.

Unterstützt durch die rund 80 mitgereisten Schweizer Fans vor Ort stehen die 17 jungen Berufs-Talente ab heute Donnerstagvormittag in insgesamt 16 veschiedenen Wettkämpfen im Einsatz. Sie messen sich gegen die Konkurrenz aus insgesamt 19 europäischen Nationen.

Resultate am Sonntag bekannt

Nach dem Wettkampfende am Samstagnachmittag beginnt das grosse Warten auf die Resultate, die erst im Rahmen der Schlussfeier am Sonntag (ab 16:00 Uhr) bekannt gegeben werden.

Die 17 Wettkämpfer/innen des SwissSkills Team in der Übersicht:

