Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde (VSM/ASAM)

26e journée suisse des moulins

Le 16 mai, 91 sites historiques, parmi lesquels des moulins, des scieries, des pressoirs et des forges, participent avec des animations, des fêtes, des visites guidées.

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Kröschenbrunnen/Weiningen (ots)

Découvrir, s'émerveiller et faire la fête

Une fois de plus, plusieurs dizaines de moulins historiques invitent à découvrir l'univers des métiers anciens et de l'artisanat traditionnel qui se cache derrière les moulins. Cette année, ce sont environ 91 sites qui s'apprêtent à accueillir plusieurs centaines de visiteurs chacun, et parmi eux, plusieurs proposent également des points de restauration. Le thème de cette année est celui des moulins à fourrage, qui ont évolué à partir du moulin à farine traditionnel pour se spécialiser dans la production d'aliments pour animaux. Ces moulins ont contribué de manière décisive au développement de l'agriculture.

Des moulins classiques aux moulins à fourrage

Les moulins à fourrage modernes sont issus des moulins à farine traditionnels et se sont développés lorsque la demande croissante en viande et en produits laitiers a incité l'agriculture à transformer à la fois les matières premières destinées à la consommation humaine, et celles destinées à l'élevage. Au fil du temps, ces structures ont évolué et se sont intégrées à l'agriculture moderne.

De nombreux moulins participent à l'événement.

Retrouvez la liste des moulins participant à la journée sur

https://www.muehlenfreunde.ch/fr/schweizer-muehlentag/2026

L'Association suisse des amis des moulins VSM/ASAM s'engage depuis de nombreuses années pour la préservation et la transmission de la culture des moulins en Suisse. La journée des moulins a lieu traditionnellement le samedi suivant l'Ascension et met chaque année des milliers de visiteurs en contact avec ce patrimoine unique.