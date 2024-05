Fürstentum Liechtenstein

Finanzplatzkommunikation soll gemeinsam mit den Verbänden weiter gestärkt werden

Vaduz (ots)

Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 14. Mai 2024 den Bericht und Antrag betreffend die Gewährung eines Staatsbeitrages an den Verein "Liechtenstein Finance e.V." für die Jahre 2025 bis 2029 genehmigt.

Die positive Aussenwahrnehmung des Finanzplatzes Liechtenstein stellt einen wichtigen Standortfaktor dar. Seine internationale Wahrnehmung hat sich in den vergangenen Jahren durch eine konsequente Ausrichtung an internationalen Standards stetig verbessert. Um die gute Positionierung nachhaltig sicherzustellen und weiter auszubauen, ist eine aktive Kommunikation unabdingbar. Seit 2020 nimmt der Verein "Liechtenstein Finance e.V." die koordinierte und aktive Kommunikation für den Finanzplatz wahr. Mit Finanzbeschluss vom 5. Juni 2019 wurden dem Verein hierfür finanzielle Mittel in der Höhe von CHF 320'000 für die Jahre 2020 bis 2024 zugesprochen.

Nach vier Jahren, in denen "Liechtenstein Finance e.V." den Finanzplatz über Medienarbeit, Online-Aktivitäten und Veranstaltungen gemäss der Kommunikations- und Positionierungsstrategie mit spürbarem Erfolg nach aussen präsentierte, kann der Verein auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung sämtlicher Finanzplatzverbände zählen. Dementsprechend werden sich die Verbände an einer zweiten Finanzierungsrunde beteiligen und die grosse Mehrheit erhöht ihre Jahresbeiträge um 20%. Die Regierung schlägt dem Landtag mit dem vorliegenden Bericht und Antrag ebenfalls eine Erhöhung des Staatsbeitrag um 20% vor.