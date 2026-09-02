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Große Premiere: Köln feiert DAS GEWISSE ETWAS

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Köln (ots)

Emotional, lustig, bewegend: Die große NRW-Premiere von DAS GEWISSE ETWAS begeisterte im Kölner Cinedom bei zwei parallel stattfindenden Vorstellungen das Publikum. Regisseur Marc Rothemund und die Hauptdarsteller:innen Max von der Groeben, Florian Lukas, Jasmin Schwiers und Lorenzo Germeno sorgten gemeinsam mit Frangiskos Kakoulakis, Antonia Riet, Simon Rupp, Timon Heinzl, Linn Bade, Jan Bobke, Ferdinand Kuner, Luca Davidhaimann und Paul Kögler aus dem inklusiven Ensemble für jede Menge gute Laune, Herzlichkeit und natürlich das gewisse Etwas auf dem Roten Teppich und auf den Kinobühnen. Vor großem Publikum feierten die Premierengäste und das wunderbare Ensemble gemeinsam mit dem Partner Kinofest die emotionalste Komödie des Jahres. Zu den prominenten Gästen zählten Carolin Kebekus, Ulrike und Alexander von der Groeben, Benjamin Heinrich, Jan van Weyde, Murat Ünal und weitere.

Heute geht es weiter nach Stuttgart zur Galaveranstaltung des nach aufwändiger Renovierung wiedereröffneten CinemaxX im SI-Centrum. Anschließend stehen Stationen in der Lichtburg Essen, im Astra Luna Essen und im Cineplex Capitol Kassel auf dem Programm. Den Abschluss bildet ein exklusives Screening in der Astor Film Lounge in München für die "Glaub an dich"-Stiftung von Joshua und Lina Kimmich.

Am 3. September startet DAS GEWISSE ETWAS bundesweit in den deutschen Kinos.

Inhalt: Nach einem Juwelenraub verstecken sich Alex (Max von der Groeben) und sein Vater Karlo (Florian Lukas) ausgerechnet bei einer Gruppe junger Erwachsener mit Beeinträchtigung, die mit ihren Betreuenden (Mala Emde, Jasmin Schwiers, Lorenzo Germeno) gerade in den Sommerurlaub aufbrechen. Die beiden Ganoven geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Otto und dessen Betreuer aus - eine fast perfekte Tarnung. Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer, das allen Beteiligten nicht nur ungeahnte Herausforderungen beschert, sondern auch jede Menge Spaß, große Gefühle - und eine neue Sicht auf das Leben!

Basierend auf dem französischen Millionenhit UN P'TIT TRUC EN PLUS inszeniert Regisseur Marc Rothemund, nach einem Drehbuch von Murmel Clausen (DER SCHUH DES MANITU, VATERFREUDEN, DER NANNY), mit DAS GEWISSE ETWAS eine Komödie voller Herz und Humor, die Menschen in ihrer Einzigartigkeit feiert und dabei auf berührende Weise zeigt, wie aus Unterschieden echte Nähe entstehen kann.

DAS GEWISSE ETWAS ist eine Constantin Film-Produktion und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Film- und Medienstiftung NRW, der Bayerischen Staatskanzlei (Bayerischer Filmpreis), der Filmförderungsanstalt (FFA) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Der Film erhielt das Green Motion Label.

Kinostart: 3. September 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller:innen: Max von der Groeben, Mala Emde, Florian Lukas, Jasmin Schwiers, Lorenzo Germeno, Frangiskos Kakoulakis, Antonia Riet, Simon Rupp, Jan Bobke, Natalie Kim Lehmann, Ferdinand Kuner, Luca Davidhaimann, Linn Bade, Timon Heinzl, Dieter Landuris, Bettina Mittendorfer u.a.

Regie: Marc Rothemund

Drehbuch: Murmel Clausen

Produzent:innen:Viola Jäger, Patrick Zorer

Executive Producer: Oliver Berben

Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

DAS GEWISSE ETWAS basiert auf dem Film UN P'TIT TRUC EN PLUS von Artus, nach einem Drehbuch von Artus, Clément Marchand und Milan Mauger, produziert von Pierre Forette und Thierry Wong.