Ayse Mese, Geschäftsführerin von JDB Holding GmbH und DUP Media GmbH, neu im Vorstand der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK)

Die Mitglieder der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK) haben gestern Nachmittag im Rahmen ihrer 16. Ordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neu in das Gremium aufgenommen wurde dabei Ayse Mese, Geschäftsführerin der Hamburger JDB Holding GmbH und der DUP Media GmbH sowie Host des BIG BANG KI FESTIVALS.

Die Wahl fand am 15. Oktober 2025 in der Botschaft der Republik Türkei in Berlin statt. Der ordentliche Vorstand ist paritätisch besetzt und umfasst zehn Personen: je ein Mitglied wird von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB) ernannt; die TD-IHK-Mitgliedschaft wählt vier deutsche und vier türkische Vertreter.

Ayse Mese bringt umfassende Branchenerfahrung und eine fundierte Expertise für wirtschaftliche Zusammenhänge und Unternehmensprozesse von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den Vorstand ein. Nach ihrer Wahl äußerte sich Mese zu ihrem Ziele in ihrer neuen Rolle: "Die TD-IHK ist eine wichtige Brücke für Unternehmen beider Länder. Ich möchte die Schwerpunkte Unternehmensnachfolge, M&A, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz praxisnah vorantreiben - mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Kooperationen im Mittelstand messbar zu stärken."

Über die TD-IHK

Die Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer ist ein binationaler Unternehmerverband, der Unternehmen aus Deutschland und der Türkei vernetzt, den Marktzugang unterstützt und den bilateralen Handel fördert - in enger Partnerschaft mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei (TOBB).