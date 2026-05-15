Constantin Film

First Look von INTO THE DEEP BLUE

Coming-of-Age-Drama mit Damian Hardung

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München (ots)

Nach dem weltweiten Erfolg von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" kehrt Damian Hardung für Constantin Film vor die Kamera zurück: An seiner Seite spielen Sara Waisglass ("Ginny & Georgia") und Erika Prevost ("The Boys") sowie Luke MacFarlane ("Brothers & Sisters", "Hacks"), Samantha Brown ("From") und Bryce Wynter ("The Handmaid's Tale"). Die Dreharbeiten wurden im April in Kanada beendet, jetzt gibt es einen First Look.

Robert Kulzer von Constantin Film: "Jennifer Archer hat eine berührende und zugleich witzige Liebesgeschichte geschrieben, mit Figuren, die einem sofort vertraut vorkommen. Herzschmerz und Hoffnung in einer ungewissen Welt sind Themen, die den Nerv der Zeit treffen. INTO THE DEEP BLUE ist ein Film mit einem wunderbaren Ensemble und dem Zeug zu einem breiten Publikumserfolg. Genau das, wofür wir uns bei Constantin Film gerne begeistern."

Kurzinhalt: Nick (Damian Hardung) und Fiona (Sara Waisglass) sind beste Freunde - und das soll eigentlich auch so bleiben. Bis ein gemeinsamer Wochenend-Roadtrip alles ins Wanken bringt. Plötzlich steht mehr auf dem Spiel, als beiden lieb ist: Ist es die Liebe wert, eine Freundschaft zu riskieren?

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Debütroman von Jennifer Archer, der im September 2025 bei Marble Press erschienen ist. Das Drehbuch stammt ebenfalls aus ihrer Feder und brachte ihr 2022 das renommierte Nicholl Fellowship der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ein - eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Drehbuchautor*innen weltweit. Regie führt Jonathan Wright (DAS ERWACHEN DES ZODIAC-MÖRDERS).

Produziert wird der Film von Michael Baker (DAS ERWACHEN DES ZODIAC-MÖRDERS) für Bunk 11 Pictures gemeinsam mit Jennifer Archer, Jonathan Wright und Constantin Film. Executive Producer sind Oliver Berben und Robert Kulzer für Constantin Film. Den Weltvertrieb übernimmt north.five.six.