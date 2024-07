Constantin Film

MEGALOPOLIS

Francis Ford Coppolas visionärer Science-Fiction-Spielfilm ab 26. September im Kino

"Megalopolis ist ein einzigartiges Kino-Erlebnis in der heutigen Filmlandschaft, unbedingt sehenswert, hochaktuell und veraltet zugleich" - moviepilot.de

"Der Film ist eine opulente, nostalgische Science-Fiction-Fabel über Macht, Geld und Sex über Visionen, Ideale oder den Traum von einer besseren Welt." - NDR Kultur

"In der zweiten Hälfte wirft Francis Ford Coppola alle Fesseln ab, die ihn bisher zurückgehalten schienen hatten. Man sieht einen anderen Film, einen völlig verrückten Film" - SPOT Media & Film

"Der Film ist ein einziges Chaos aus Ideen und Anspielungen. Ein Flickenteppich gewebt von einem Regisseur, der nichts so sehr liebt wie eben dieses Chaos" - Süddeutsche Zeitung

Mit MEGALOPOLIS hat sich Francis Ford Coppola, Schöpfer zeitloser filmischer Großwerke wie der "Die Pate"-Trilogie oder "Apocalypse Now", fünffacher Oscar-Gewinner und zweifacher Cannes-Sieger, den Traum eines letzten Meisterwerks erfüllt: ein Science-Fiction-Film, wie es noch keinen gab, voller unvergesslicher Bilder und visionärer Ideen. Constantin Film bringt MEGALOPOLIS am 26. September 2024 in die deutschen Kinos!

In der Hauptrolle ist Adam Driver ("Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht", "House of Gucci", "Ferrari") zu sehen. An seiner Seite spielen große Namen wie Giancarlo Esposito ("Breaking Bad"), Nathalie Emmanuel ("Fast & Furious 10"), Aubrey Plaza ("The White Lotus"), Shia LaBeouf ("Transformers"), Jon Voight ("Asphalt-Cowboy") und Jason Schwartzman ("Die Tribute von Panem"). Laurence Fishburne, Talia Shire, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, D.B. Sweeney und Dustin Hoffman sind ebenfalls Teil der Besetzung. Produzenten sind Fred Roos, Barry Hirsch und Michael Bederman; Executive Producers Anahid Nazarian, Barrie Osbourne und Darren Demetre.

MEGALOPOLIS feierte seine umjubelte Weltpremiere mit minutenlangen Standing-Ovations bei den 77. Internationalen Filmfestspielen von Cannes, wo er außer Konkurrenz zur Aufführung kam.

Inhalt: Einst war New Rome der Nabel der Welt, das Zentrum der Macht, unangreifbar, unverletzlich. Doch Korruption und Gier haben die Metropole ausgehöhlt, der Zahn der Zeit nagt an den kolossalen Bauten, die sich gen Himmel recken. Einer hat nicht aufgehört, große Träume für New Rome zu haben: Cäsar Catilina (ADAM DRIVER), Nobelpreisträger und genialer Erfinder des Zauberstoffs Megalo, hat eine Vision, wie es wieder bergauf gehen, eine bessere Zukunft für alle Menschen entstehen kann. Damit macht er sich Bürgermeister Franklyn Cicero (GIANCARLO ESPOSITO) zum Gegenspieler, der um Machterhalt und Fortbestand der alten Eliten kämpft, auch wenn er damit das Schicksal seiner Stadt besiegeln würde. Zwischen den beiden Männern steht die schöne Julia, Tochter des Bürgermeisters, Geliebte des Erfinders. Ein Kampf beginnt. Um Julias Seele. Und um die Seele der Megalopolis ...

Kinostart: 26. September 2024 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Laurence Fishburne, Talia Shire, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, D.B. Sweeney und Dustin Hoffman, u.a.

Regie & Drehbuch: Francis Ford Coppola

Produzenten: Fred Roos, Barry Hirsch und Michael Bederman

Executive Producers: Anahid Nazarian, Barrie Osbourne und Darren Demetre