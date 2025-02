amnis

amnis sichert sich CHF 10 Millionen in Finanzierungsrunde mit Swisscom Ventures als Lead-Investor

Zürich (ots)

AMNIS Treasury Services AG (amnis), ein in Zürich ansässiges Fintech, das den internationalen Zahlungsverkehr für Unternehmen optimiert, gibt den erfolgreichen Abschluss ihrer Series-B-Finanzierungsrunde bekannt. Dabei konnte das Unternehmen CHF 10 Millionen aufnehmen, um sein Wachstum weiter zu beschleunigen. Angeführt wurde die Runde von Swisscom Ventures.

amnis bietet eine internationale Banking-Plattform, die KMU unterstützt, global Zahlungen zu empfangen und zu senden - mit geringeren Transaktionskosten und der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen und Team-Ausgaben. Durch diese Optimierung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs bietet die Multiwährungslösung von amnis Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. In den letzten 12 Monaten hat sich das Zahlungsvolumen von amnis mehr als verdoppelt, was insbesondere auf die starke Nachfrage nach der Debitkarte und den neuen Funktionen zur Spesenbearbeitung zurückzuführen ist.

Die aktuelle Finanzierungsrunde stärkt die Marktposition von amnis in bestehenden Ländern und treibt die Expansion in neue Märkte voran. Gleichzeitig ermöglicht sie die Anbindung weiterer Buchhaltungs- und ERP-Systeme für noch effizientere Finanzprozesse.

Ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte von amnis

Neben Swisscom Ventures beteiligten sich auch bestehende Investoren an der Finanzierungsrunde, darunter Co-Investor Lansdowne Investment Company Ltd. Im Rahmen dieser Runde sicherte sich amnis zudem Fremdkapital in Höhe von CHF 2 Millionen von Lendity, einem Schweizer Growth-Capital-Investor. Diese strategische Ergänzung diversifiziert die Finanzierung von amnis und bietet zusätzliche Flexibilität für das weitere Wachstum.

"Wir haben uns bewusst für eine Investorenstruktur entschieden, die unsere langfristige Strategie unterstützt", sagt Michael Wüst, Mitgründer und CEO von amnis. "Mit Swisscom Ventures haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Vision teilt und uns beim nächsten Wachstumsschritt begleitet."

Mit Blick auf die Zukunft stehen Wachstum und Profitabilität im Mittelpunkt. "Die Zusammenarbeit mit Swisscom Ventures ist der nächste logische Schritt in diese Richtung", so Wüst weiter.

amnis begrüsst neues Verwaltungsratsmitglied

Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung gibt amnis auch Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt. Peter Gerlach wurde zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Er bringt umfassende Erfahrung mit, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen.

Zusätzlich verstärkt Semih Kaçan, Investment Director bei Swisscom Ventures, den Verwaltungsrat von amnis. Seine Expertise wird die strategische Ausrichtung des Fintechs weiter stärken. Gleichzeitig treten die beiden Mitgründer Robert Bloch und Philippe Christen aus dem Verwaltungsrat zurück, werden aber weiterhin in ihren aktuellen Rollen als COO bzw. CFO für amnis tätig sein.

Strategischer Ausblick und Expansion

Es arbeiten bereits mehr als 3'000 Unternehmen in über 35 Ländern mit amnis. Nebst hohen Wachstumsraten in den bestehenden Märkten plant das Unternehmen den Markteintritt in weitere europäische Länder sowie die Erweiterung seiner Dienstleistungen, darunter E-Commerce-Lösungen und zusätzliche Integrationen von Drittsystemen.

"Wir freuen uns, amnis in der nächsten Phase zu unterstützen", sagt Rafael Karamanian, Gründer von Lendity. "Mit starkem Wachstum, einer loyalen Kundenbasis und einem erstklassigen Team ist amnis bestens aufgestellt, um seine Reichweite auszubauen und weitere Innovationen voranzutreiben."

Semih Kaçan kommentiert: "amnis hat eine starke Basis im KMU-Fintech-Bereich geschaffen und adressiert mit seiner Multiwährungslösung sowie der skalierbaren proprietären Infrastruktur einen echten Marktbedarf. Wir sehen erhebliches Wachstumspotenzial und freuen uns darauf, das Team bei der Skalierung seines Embedded-Finance-Ökosystems in Europa zu unterstützen."

Über amnis

amnis wurde 2014 in Zürich von Michael Wüst (CEO), Robert Bloch (COO) und Philippe Christen (CFO) gegründet. Als Fintech-Unternehmen hat sich amnis darauf spezialisiert, den internationalen Handel für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zu vereinfachen - ein Markt mit hohem Potenzial, der von traditionellen Banken häufig unzureichend bedient wird. amnis bringt globales Transaction Banking nach Europa und bietet KMU transparente Währungswechsel, grenzüberschreitende und lokale Zahlungen, Echtzeit-Überweisungen sowie lokale Konten in CHF, EUR, GBP und USD. Die Multiwährungs-Debitkarten von amnis bieten Unternehmen - von kleinen Betrieben bis hin zu multinationalen Teams - eine effiziente und unkomplizierte Lösung zur Verwaltung globaler Ausgaben und zur Abwicklung von Transaktionen in jeder beliebigen Währung.

Das Unternehmen hat seine Lösungen kontinuierlich weiterentwickelt, den digitalen Onboarding-Prozess und die Kartenherausgabe optimiert und im Jahr 2024 eine Mobile-Banking-App eingeführt - ein wichtiger Schritt hin zu einer vollständig digitalen Finanzlösung.

www.amnistreasury.com

Über Swisscom Ventures

Swisscom Ventures berät Investmentfonds für Swisscom und institutionelle Investoren mit einem Gesamtvolumen von 650 Millionen USD. Diese Fonds investieren in Minderheitsbeteiligungen an Schweizer und internationalen Start-ups. Seit 2007 hat Swisscom Ventures in mehr als 80 Unternehmen investiert und fast 40 Beteiligungen nach durchschnittlich sechs Jahren erfolgreich veräussert. Das Investment-Team arbeitet eng mit seinen Swisscom-Kollegen in den verschiedenen Unternehmensbereichen zusammen und nutzt dabei die marktführende Expertise von Swisscom im Bereich der digitalen Transformation.

https://ventures.swisscom.com

Über Lendity

Lendity ist ein schweizerischer Anbieter von Wachstumskapital für die Technologiebranche und ermöglicht wachstumsstarken Unternehmen den Zugang zu Fremdfinanzierung ohne Eigenkapitalverwässerung. Seit der Gründung im Jahr 2018 hat Lendity über 100 Millionen CHF investiert. Durch die Schliessung von Finanzierungslücken für Scale-ups fördert Lendity nachhaltiges Wachstum und unterstützt Gründer dabei, die Kontrolle über ihr Unternehmen zu bewahren.

www.lendity.com