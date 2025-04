Hisense Group

Hisense präsentiert KI-gestützte Smart-Home-Lösungen auf der 137. Canton Fair

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, präsentiert seine neuesten Innovationen auf der 137. Canton Fair, die vom 15. bis 19. April in Guangzhou, China, stattfindet. In Halle 3.2, Stand C19-59, Zone A, präsentiert Hisense unter dem Motto „AI Your Life" eine Reihe von KI-gesteuerten Smart-Home-Lösungen und zeigt, wie KI den Alltag verändert.

KI-gestützte audiovisuelle Lösungen

Die 116UX-TV-Serie von Hisense verfügt über eine TriChroma MiniLED X-Hintergrundbeleuchtung, die eine Spitzenhelligkeit von bis zu 10.000 Nits erreicht und 97 % des BT.2020-Farbraums abdeckt. Als weltweite Nr. 1 unter den Herstellern von 100-Zoll-Fernsehern und größer hat Hisense den 116UX mit der Hi-View AI Engine X ausgestattet, die fortschrittliche Bildverbesserungen wie AI Color Local Dimming und AI 4K Upscaling für ein beeindruckendes Fernseherlebnis bietet.

Die 100-Zoll-Fernseher der Serien U7 PRO und U8 sind ebenfalls auf der Messe zu sehen. Der von Devialet getunte U7 PRO liefert eine außergewöhnliche Bildqualität mit AI Clear Voice, das Kommentare und Dialoge in lauten Umgebungen verbessert– perfekt für Sportfans und Filmliebhaber. Der U8 verfügt über den 165Hz Game Mode Ultra, der für Gamer entwickelt wurde und ein flüssigeres Gameplay mit hoher Bildwiederholrate, geringer Latenz und dynamischer Synchronisierung für ein immersives, verzögerungsfreies Erlebnis bietet.

Hisense präsentiert außerdem den Laser TV L9Q, eine ultimative Heimkino-Lösung der Luxusklasse, und den Laser Cinema PX3-PRO, den weltweit ersten „Designed for Xbox UST"-Projektor. Der Laser TV L9Q verfügt über einen KI-gestützten 4K Upscaler, einen AI HDR Upscaler und eine AI Noise Reduction sowie eine AI Color Optimization und AI Natural Face für satte, lebensechte Farben mit unglaublicher Präzision.

Das HT SATURN-Soundsystem nutzt KI-Technologie, um die Audioleistung zu optimieren, indem die Tonausgabe auf der Grundlage der akustischen Umgebung des Raums kalibriert wird, wodurch ein außergewöhnliches Hörerlebnis in jeder Umgebung gewährleistet wird.

Der Laser TV L9Q, das HT SATURN-Soundsystem, der 65U7Q PRO und der 65U8Q sind alle von Devialet zertifiziert und garantieren eine außergewöhnliche Klangqualität und ein erstklassiges Klangerlebnis.

Smarteres Wohnen mit KI-vernetzten Lösungen

Mit der ConnectLife-Plattform von Hisense lässt sich ein Smart Home mühelos verwalten. Der ConnectLife Hub-Kühlschrank lässt sich mit anderen intelligenten Geräten verbinden und fügt fehlende Zutaten auf der Einkaufsliste hinzu. Der KI-gestützte Dish Designer passt das Abendessen an und schickt es mit einem einzigen Klick in den Ofen, während der Geschirrspüler automatisch den passenden Spülgang auswählt.

Im Wohnzimmer dient der Smart-TV als Schaltzentrale für die Verwaltung der Geräte. Über ConnectLife können Nutzer ihr Zuhause in 3D visualisieren, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit verwalten und den Luftstrom der KI-Klimaanlage je nach Position anpassen. Das KI-Waschsystem der 7er-Serie vereinfacht das Waschen und Trocknen, optimiert die Einstellungen und fördert energiesparende Gewohnheiten.

Hisense verbessert das Smart-Home-Ökosystem, indem es großformatige Kühlschränke, Waschmaschinen und Geschirrspüler mit TFT-Displays ausstattet. TFT-Öfen werden in Kürze auf den Markt kommen. Diese mit Bildschirmen ausgestatteten Geräte ermöglichen eine nahtlose Integration und bieten ein intuitives, interaktives Benutzererlebnis über vernetzte Produkte hinweg.

Entdecken Sie die Zukunft des Smart Homes mit Hisense

Die Ausstellung von Hisense auf der Canton Fair unterstreicht das Engagement des Unternehmens, intelligente, KI-gesteuerte Haushaltsgeräte zu entwickeln, die das moderne Leben neu definieren. Die Besucher können diese bahnbrechenden Innovationen aus erster Hand erleben und sehen, wie Hisense fortschrittliche Technologie integriert, um das Zuhause intelligenter, effizienter und angenehmer zu machen.

Besuchen Sie Hisense vom 15. bis 19. April in Halle 3.2 C19-59, Zone A, um diese Innovationen selbst zu erleben.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen von 2022 bis 2024 und die Nummer 1 im Segment 100''+ TVs von 2023 bis 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.

