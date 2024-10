ADREXpharma

Exklusive Kooperation zwischen ADREXpharma und Mother Labs

Launch der Premium-Cannabisblütenmarke "Mother Labs" Oktober 2024

Koblenz, Saskatchewan (ots)

ADREXpharma, ein führendes pharmazeutisches Unternehmen, das für seine Expertise in der Entwicklung, dem Vertrieb und der Vermarktung von medizinischem Cannabis bekannt ist, und Mother Labs, ein führendes IP- und Genetik-Unternehmen aus Kanada, freuen sich, ihre strategische Partnerschaft bekannt zu geben. Gemeinsam werden unter dem Namen "Mother Labs" eine Premium-Linie von Cannabisblüten auf dem deutschen Markt eingeführt, die den medizinischen Patienten eine unvergleichliche Qualität und Innovation bietet.

Diese exklusive Zusammenarbeit kombiniert die umfangreiche Erfahrung von ADREXpharma in den Bereichen pharmazeutischer Vertrieb, regulatorische Angelegenheiten und Marktdynamik mit der hochmodernen Entwicklungs- und Kreuzungserfahrung von Genetiken durch Mother Labs. "Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission dar, deutsche Patienten mit medizinischen Cannabisprodukten höchster Qualität zu versorgen", sagte Nicole Broockmann, CEO von ADREXpharma. "Die fortschrittlichen genetischen Entwicklungsfähigkeiten von Mother Labs ergänzen perfekt unsere Expertise im Bereich Vertrieb und Regulatory Affairs. Gemeinsam werden wir eine Mother Labs Linie auf den Markt bringen, die den höchsten Ansprüchen an Qualität und Konsistenz gerecht wird."

Mother Labs ist bekannt für seinen innovativen Ansatz in der Cannabis-Züchtung und zeichnet sich durch die Entwicklung individueller Cannabis-Sorten aus, die auf die Bedürfnisse von Patienten zugeschnitten sind. "Wir freuen uns, unsere fortschrittlichen Genetiken in Zusammenarbeit mit ADREXpharma nach Deutschland zu bringen", sagte Brian Bain, CEO von Mother Labs. "Unsere eigens errichtete Anlage mit speziellem Raum für das "Pheno-Hunting" und umfassender Lagerung in unserem Tissue Culture-Labor ermöglicht es uns, alle Genetiken vor der Freigabe mindestens 72 Wochen lang streng intern zu testen. Dieser Präzisionsprozess stellt sicher, dass nur die hochwertigsten, stabilsten und einzigartigen Genetiken auf den Markt kommen, was unsere Position als Marktführer im Bereich der genetischen Innovation stärkt."

Seit der Legalisierung von Cannabis im Jahr 2019 hat Mother Labs mit vielen der führenden kanadischen Produzenten zusammengearbeitet und den Markt mit über 150 verschiedenen Genetiken beliefert. Das Unternehmen hat auch eine starke Präsenz auf internationalen Märkten aufgebaut, darunter Großbritannien, Australien und Südafrika. Ihre kontinuierlichen Tests und expandierenden genetischen Ressourcen treiben die Innovation voran, was diese Partnerschaft mit ADREXpharma zu einem bedeutenden Schritt macht, um erstklassige Medizinal-Blüten anbieten zu können.

Die neue Blüten-Linie der Marke "Mother Labs" wird zunächst mit einer handverlesenen Auswahl an Premium-Cannabisblüten auf den Markt kommen, hierbei handelt es sich um 3 Sorten, welche von Mother Labs in 2024 entwickelt wurden.

Die ersten 3 Genetiken werden im Oktober 2024 in allen deutschen Apotheken erhältlich sein.

ADREXpharma und Mother Labs verpflichten sich, bei der Ausweitung ihrer Präsenz auf dem europäischen Markt die höchsten Standards für Compliance, Qualitätskontrolle und Kundenzufriedenheit einzuhalten.