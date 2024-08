Hisense Group

Hisense kooperiert mit Black Myth: Wukong und steigert das Spielerlebnis mit einem neuen Gameplay-Feature

Hisense, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, gab seine globale Spielepartnerschaft mit dem mit Spannung erwarteten Action-Rollenspiel (RPG) Black Myth: Wukong bekannt. Parallel zur weltweiten Veröffentlichung des Spiels wird heute ein exklusiver Black Myth: Wukong-Bildmodus bei ausgewählten Hisense-Fernsehern eingeführt, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Als offizieller globaler Partner von Black Myth: Wukong präsentiert Hisense stolz seine ULED Mini-LED U7 und QLED E7 PRO Serie als die offiziell empfohlenen Fernseher für das Spiel. Die hochmodernen TV-Geräte bieten ein packendes Spielerlebnis, das zur epischen Welt von Black Myth: Wukong passt.

Ein herausragendes Merkmal der Zusammenarbeit ist der exklusive Black Myth: Wukong-Bildmodus. Dieser Modus nutzt die Spitzentechnologie von Hisense, um die visuelle Qualität des Spiels mit HDR, präziser Farbkalibrierung und verstärkten dunklen Details zu verbessern und so lebendigere Farben und mehr Details zu liefern. In Zusammenarbeit mit Dolby bietet dieser Modus außerdem ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis, das dem Sounddesign des Spiels entspricht. Ob in intensiven Kampfszenen oder in ruhigeren Momenten, der Black Myth: Wukong-Bildmodus bietet den Spielern das ultimative Spielerlebnis.

Der Black Myth: Wukong-Bildmodus ist auf Hisense-Fernsehern der UX-, U8N-, U7N-, E7N PRO-, Q7N- und S7N-Serie für 2024 verfügbar und ermöglicht es den Spielern, vollständig in die Welt von Black Myth: Wukong mit dem maßgeschneiderten visuellen und akustischen Erlebnis, das jeden Moment des Spiels aufwertet, einzutauchen.

Dank der Quantum Dot Color-Technologie und fortschrittlichen Hintergrundbeleuchtungssystemen können die Spieler eine atemberaubende Darstellung mit leuchtenden Farben und tiefen Kontrasten erwarten. Der 144Hz Game Mode PRO und die hohe Bildwiederholfrequenz von 240 sorgen für ein flüssiges Gameplay ohne Bewegungsunschärfe. Zusätzliche Funktionen wie Game Bar und AMD FreeSync Premium-Kompatibilität schaffen die ideale Spielumgebung.

Die Zusammenarbeit zwischen Hisense und Black Myth: Wukong ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die Fernseh- und Spieleindustrie. Durch die Kombination der hochmodernen TV-Technologie von Hisense mit der fesselnden Welt von Black Myth: Wukong bietet die Partnerschaft ein bahnbrechendes Produkterlebnis, das einen neuen Standard für Home Entertainment setzt.

