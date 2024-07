Hisense Group

Erleben Sie Gaming auf höchstem Niveau mit dem Hisense PX3-PRO: Der weltweit erste „Designed for Xbox" Ultra-Short-Throw-Projektor

Hisense kündigte an, dass sein Laser Cinema PX3-PRO als „Designed for Xbox Limited Series" zertifiziert ist. Es handelt sich dabei um den weltweit ersten „Designed for Xbox"-Ultra-Short-Throw-Projektor, der das bestmögliche Xbox-Spielerlebnis gewährleistet.

Die „Designed for Xbox Limited Series"-Zertifizierung des PX3-PRO garantiert Spielern ein unvergleichliches Spielerlebnis mit nahtloser Kompatibilität, Plug-and-Play-Komfort und maßgeschneiderten Funktionen, die speziell auf das Xbox-Gameplay zugeschnitten sind.

Tauchen Sie ein in ein sehr intensives Spielerlebnis mit dem PX3-PRO verfügt über ein verstellbares 80-150-Zoll-4K-Display, das für Dolby Vision zertifiziert und für IMAX optimiert ist, um eine erstklassige Bildqualität zu gewährleisten. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz und der High Refresh Rate-Technologie bietet er ein schnelleres, flüssigeres Spielerlebnis, das sich perfekt für schnelle „Erschieß-sie-alle"-Kicks und andere rasante Actionspiele eignet.

Mit dem großen Bild des PX3-PRO können Sie Ihre Ansicht auf zwei parallele Bildschirme aufteilen und so ein Wochenende mit zwei Spielern genießen. Für extreme Hardcore-Gaming-Erlebnisse werden die Reaktionszeiten von unter 6 Mikrosekunden durch die MEMC-Technologie verbessert, die ein butterweiches, verzögerungs- und verwacklungsfreies Fast-Action-Gaming gewährleistet. Das Auto-Low-Latency-Modell erkennt außerdem, wenn Sie Ihre Spielkonsole eingeschaltet haben, und optimiert automatisch die Projektoreinstellungen.

Die eingebauten Harman-Kardon-Lautsprecher mit 50 Watt Leistung an der Vorderseite sorgen für einen epischen Klang, der Sie tief in Ihre Spielumgebung versetzt. In Kombination mit Dolby Atmos sorgt der erstklassige Klang dafür, dass der Zuschauer voll und ganz in seine Lieblingsszenarien eintauchen kann.

Genießen Sie auch bei längeren Spielperioden ein visuelles Erlebnis ohne Überanstrengung der Augen. Der PX3-PRO ist frei von schädlichen Blaulicht-Emissionen und verfügt über eine reflektierende Bildtechnologie, die die Voraussetzungen für komfortable Binge-Watching-Sessions schafft und den Komfort in das Seherlebnis integriert.

Mit seinem Ultra-Short-Throw-Design bietet der PX3-PRO Vielseitigkeit für die unterschiedlichsten Raum- und Bildschirmkonfigurationen. Stellen Sie Ihr persönliches Spielszenario zusammen und machen Sie sich bereit, den Nervenkitzel Ihrer Spielerfahrungen zu revolutionieren.

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

