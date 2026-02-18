Nendaz Tourisme

Live Show Nendaz Backcountry Invitational

Videoübertragung dieses hochalpinen Elite-Wettkampfs

Der Nendaz Backcountry Invitational by The North Face, der am 7. Februar 2026 an einem geheimen hochalpinen Ort auf rund 3’000 Metern Höhe in Nendaz im Wallis stattfand, ist jetzt auf YouTube verfügbar.

Live Show hier : https://nendazfreeride.ch/en/live.php

Teaser hier : https://www.youtube.com/watch?v=C89IsqUtXRE

Ein Geist zwischen Elite und Gemeinschaft

Diese sechste Ausgabe vereinte 16 Elite-Athletinnen und -Athleten (11 Männer und 5 Frauen) aus der ganzen Welt, darunter Profiskifahrer, Olympiateilnehmende, Athletinnen und Athleten der Freeride World Tour sowie aufstrebende Talente. Sie traten unter außergewöhnlichen Bedingungen gegeneinander an – mit 10 cm Neuschnee, stabiler Schneedecke und strahlend blauem Himmel.

Die Athletinnen und Athleten absolvierten drei Runs in drei Runden auf einem Gelände, das Freeride-Terrain mit handgeshapten Kickern, Park-Features und natürlichen Elementen kombinierte. Jede und jeder war zugleich Athlet und Jurymitglied; zusätzlich war jedoch ein technischer Judge anwesend, um die Leistungskriterien festzulegen und Gleichstände zu entscheiden.

Auch wenn das Leistungsniveau klar im Elitebereich lag, stand der Geist der gemeinsamen Weiterentwicklung stärker im Vordergrund als Rivalität.

Hochalpine Durchführung und Sicherheit

Da sich der Veranstaltungsort abgelegen auf 3’000 Metern Höhe befand, wurde der Wettbewerb aus Sicherheits- und Logistikgründen ohne Publikum durchgeführt. Die Veranstaltung folgte einem umfassenden Sicherheitsprotokoll, einschließlich präventiver Lawinensprengungen am Vortag sowie am Morgen des Wettkampfs. Die Einsätze wurden vom Sicherheitsverantwortlichen Fabien Papilloud geleitet, unterstützt von einem spezialisierten medizinischen Team sowie einem vordefinierten Evakuationsplan. Der Wettbewerb verlief ohne Zwischenfälle.

Eine hochwertige Übertragung

Im Gegensatz zu früheren Ausgaben, die direkt vom Berg gestreamt wurden, führt die Ausgabe 2026 ein Premium-Format ein, das Storytelling und Produktionsqualität auf ein neues Niveau hebt.

Während der Übertragung können Zuschauerinnen und Zuschauer per QR-Code für den „Athlete of the Day“ abstimmen. Das Voting bleibt mehrere Tage geöffnet; die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschließend auf Instagram bekannt gegeben.

Medienressourcen

Hier finden Sie die Original-Pressemitteilung in englischer Sprache sowie zusätzliche Fotos:

https://backcountryinvitational.notion.site/Press-Release-Nendaz-Backcountry-Invitational

Videos sind über die Content-Plattform von Quattro Media verfügbar:

www.4msports-server.com (Zugang via Webbrowser).

Nach einer kurzen Registrierung erhalten Sie sofort Zugriff auf die Kurzformate: News (VNR) und Clips. Pressemitteilungen, Fotos, Skripte und Shotlists befinden sich im selben Ordner. Für den Zugang zu den Langformaten (LIVE Delayed Feed und 26-minütige Highlight-Show) wenden Sie sich bitte direkt an Quattro Media: René Wolber - Senior Manager Rights & Distribution - +49-(0)151-65-86-22-03 - rene.wolber@4msports.com

Medienkontakt

Cyril Lanfranchi

CEO, Founder, Event Director

Backcountry World Tour & Nendaz Freeride

cyril@backcountryworldtour.com