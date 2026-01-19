Nendaz Tourisme

Nendaz Snow Vibes Festival 2026

Mit Top-Acts wie Dimitri Vegas, James Hype, Deborah De Luca und Don Diablo hat es das diesjährige Line-up des Snow Vibes Festivals in sich.

Das Snow Vibes Festival ist ein Electro-Open Air, das mit seinen Beats seit vielen Jahren auf 2'200 m ü. M. mitten im Skigebiet von Nendaz das Publikum zum Feiern bringt. Die nächste Ausgabe, die zum Saisonende am 11. und 12. April 2026 stattfinden wird, wartet erneut mit Top-Acts wie Dimitri Vegas, James Hype, Deborah De Luca und Don Diablo auf. Das ganze Wochenende über performen die internationalen Stars auf einer Open-Air-Bühne inmitten einer atemberaubenden Bergkulisse. Die Organisatoren rechnen mit über 10'000 Besucherinnen und Besuchern.

Tolle Erfolgsbilanz für ein aufstrebendes Festival

Das vor fünf Jahren lancierte Snow Vibes Festival hat sich rasch als eines der grössten Musikfestivals in den Bergen etabliert. In den vergangenen Jahren traten renommierte Namen der Electro-Szene wie Robin Schulz, R3hab, Benny Benassi, Lost Frequencies, Kungs, Ofenbach, W&W, Nervo oder Lilly Palmer in Nendaz auf.Im diesjährigen Festival-Line-up sind vier der zehn Acts Frauen, ein Novum in der Geschichte des Snow Vibes! Die Queen des Techno Deborah De Luca, der auf Instagram 3 Millionen followen, tritt am Sonntag zusammen mit dem belgischen Künstler MTTN auf. Am Samstag stehen die kroatische DJane Knoll Doll und die aufstrebende Hard Techno-Vertreterin Acina aus Berlin am Plattentisch, die das Publikum mit ihren auf Social Media viral gegangenen Eigenproduktionen begeistern wird.

Line-up 2026:

Samstag, 11. April: James Hype, Don Diablo, Boris Way, Acina, Chris Willsman, Knoll Doll

James Hype, Don Diablo, Boris Way, Acina, Chris Willsman, Knoll Doll Sonntag, 12. April: Dimitri Vegas, Deborah De Luca, MTTN, Jim Aves, Kiss the Rich, Djerry C

Ticketing

Auf der Website www.snowvibes.ch sind noch einige wenige Earlybird-Tickets erhältlich (Kinder ab CHF 30.-, unter 25-Jährige ab CHF 55.-, Erwachsene ab CHF 59.-). Der Festival-Eintritt kann auch mit einem Skitagespass kombiniert werden. Für CHF 130.- gibt es VIP-Tickets mit exklusivem Zugang (Plattform mit Blick auf die Bühne, private Bar).

Die Headliners

Dimitri Vegas (Sonntag)

Dimitri Vegas, der seit 2014 zusammen mit seinem Partner Like Mike jedes Jahr unter den Top 5 der besten DJs der Welt rangiert, ist als einer der Leadacts des Tomorrowland-Festivals bekannt. Der Belgier hat über 3 Millionen Follower auf Instagram und kommt mit seinen Hits wie «Thank You (Not So Bad)», «Tremor» oder «The Hum» auf über 4 Milliarden Streams auf Spotify.

James Hype (Samstag)

Nachdem James Hype 2026 auf seiner Welttournee bereits in Brasilien, Mexiko, Australien und Las Vegas aufgetreten ist, beehrt er anlässlich des Snow Vibes Festival nun auch zum ersten Mal die Westschweiz. Der aus Grossbritannien stammende Künstler ist für seinen einzigartigen Stil bekannt und verwandelt jeden Dancefloor in einen zeitlosen Moment. Allein sein grösster Hit «Ferrari» kommt auf den verschiedenen Plattformen auf über 800 Millionen Streams. James Hype reitet auf einer Erfolgswelle und konnte 2025 mit «Waterfalls» und «Don’t wake me up» gleich zwei Hits landen, die von den Radiosendern und Clubs rauf und runter gespielt werden.

Don Diablo (Samstag)

Der aus den Niederlanden stammende Don Diablo tritt mit seinem unverkennbaren Future House international auf den grössten Bühnen auf.2025 war für den Künstler ein besonders erfolgreiches Jahr, insbesondere dank der Zusammenarbeit mit Nelly Furtado bei «Doing Nothin’», einem vielbeachteten Remix von Timbaland’s «The Way I Are» und einem Remix des Depeche Mode Hits «Enjoy The Silence». Während Don Diablo in diesem Jahr auf Platz 13 der internationalen Top 100 DJ Mag-Rangliste landete und auf eine Community von 2 Millionen Followern auf Instagram zählen darf, steht sein Hit «Keep Your Head Up» kurz davor, die Marke von 200 Millionen Streams zu knacken.

Deborah De Luca (Sonntag)

Deborah De Luca ist als eine der angesehensten und beliebtesten Künstlerinnen nicht mehr aus der Techno-Szene wegzudenken. Die Italienerin wird ihr exklusives Set in den Bergen mit ihren 2,8 Millionen Followern auf Instagram teilen, bevor sie zu den legendären Opening-Partys auf Ibiza weiterzieht.

Kontakt für Medienanfragen: Nicolas Pillet - hello@snowvibes.ch - 078 713 18 05

Presskit : https://urls.fr/7Idqak (lizenfreie Fotos und Videos der Künstler und des Festivals)