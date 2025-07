Bybit

Bybit Card feiert zwei Millionen Nutzer mit einer limitierten Auflage eines Sammlerstücks und einem 1-BTC-Gewinnspiel

Dubai, Uae (ots/PRNewswire)

Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, freut sich, einen wichtigen Meilenstein bei der Verbesserung der alltäglichen Krypto-Erfahrung bekannt zu geben. Mit über zwei Millionen Bybit-Karteninhabern führt die Bybit-Karte ein virtuelles Sammlerstück in limitierter Auflage von 2 Millionen Stück ein und bietet den Teilnehmern die Chance, einen vollständigen BTC zu gewinnen. Die Kampagne würdigt die gemeinsame Vision von Wohlstand, während sich die digitale Anlageklasse immer mehr etabliert.

Von jetzt an bis zum 24. August 2025 können sich neue und bestehende Bybit-Card-Kunden für das Event registrieren, um ihr eigenes virtuelles Sammlerstück in limitierter Auflage der Bybit Card 2M zu enthüllen – ein kollektives Symbol für Überzeugung, Zielstrebigkeit und Fortschritt als früher Teilnehmer des Kryptowährungs-Ökosystems, direkt in ihrer digitalen Geldbörse. Nach Aktivierung der Karte erhalten berechtigte Teilnehmer 30 Tage lang bis zu 10 % Cashback und können nach Abschluss der Ausgabenaufgaben 1 BTC gewinnen.

Die Veranstaltung bietet zwei Möglichkeiten, sowohl neue als auch bestehende Nutzer der Bybit Card zu belohnen:

Empfehlen und Cashback verdienen ermöglicht es den Nutzern, durch erfolgreiche Empfehlungen vorübergehend höhere Prämienstufen freizuschalten. Nutzer, die zwei oder mehr Freunde werben, erhalten eine Woche lang zusätzliche 2 % Cashback, bei sechs oder mehr erfolgreichen Empfehlungen sogar bis zu drei Wochen.

ermöglicht es den Nutzern, durch erfolgreiche Empfehlungen vorübergehend höhere Prämienstufen freizuschalten. Nutzer, die zwei oder mehr Freunde werben, erhalten eine Woche lang zusätzliche 2 % Cashback, bei sechs oder mehr erfolgreichen Empfehlungen sogar bis zu drei Wochen. Mehr kaufen, mehr gewinnen verwandelt die täglichen Ausgaben in Gewinnchancen. Für jede 50 USDT, die ausgegeben werden, erhalten die Teilnehmer ein Los für die Verlosung von Preisen, darunter USDT- und BTC-Airdrops. Wer viel Geld ausgibt, erhält zusätzliche Privilegien mit Preisen, die von exklusivem Lounge-Zugang über Premium-Astari-Wearables bis hin zur großen Trophäe 1 BTC reichen.

Wesentliche Merkmale:

Krypto-Komfort : Nahtloses Bezahlen mit Fiat-Währungen und Kryptowährungen sowie Bargeldabhebungen an unterstützten Geldautomaten weltweit mit der physischen Karte, die Mastercard-Inhabern zur Verfügung steht.

: Nahtloses Bezahlen mit Fiat-Währungen und Kryptowährungen sowie Bargeldabhebungen an unterstützten Geldautomaten weltweit mit der physischen Karte, die Mastercard-Inhabern zur Verfügung steht. Keine jährlichen Gebühren und bis zu 8 % effektiver Jahreszins auf Guthaben.

und auf Guthaben. Das ganze Jahr über Vergünstigungen: 100 % Rabatt auf Abonnements wie Netflix, Spotify und ausgewählte KI-Tools, Zugang zur Flughafen-Lounge und andere Vorteile, die saisonal aktualisiert werden

100 % Rabatt auf Abonnements wie Netflix, Spotify und ausgewählte KI-Tools, Zugang zur Flughafen-Lounge und andere Vorteile, die saisonal aktualisiert werden Transaktionen mit mehreren Vermögenswerten und Cashback: Unterstützung von Transaktionen in BTC, ETH, XRP, TON, USDT, USDC, MNT und BNB; Cashback-Optionen in USDC, USDT, BTC und AVAX, weitere Optionen sind in Vorbereitung.

Das Angebot gilt nur für einen begrenzten Zeitraum und in der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen über die Belohnungsstufen und das Cashback-System der Bybit Card finden Sie hier: Bybit-Punkte-Belohnungen

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis und seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

