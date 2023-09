ZHAW - Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

Fachkräfte von morgen: Die ZHAW begrüsst 4450 neue Studierende

Fachkräfte von morgen: Die ZHAW begrüsst 4450 neue Studierende

Die ZHAW freut sich rund 4450 neue Studierende an ihren drei Standorten begrüssen zu dürfen. Damit startet die ZHAW am 18. September 2023 mit insgesamt rund 14’200 Studierenden ins Herbstsemester.

Nächste Woche beginnt für 4450 Neustudierende das Studium an der ZHAW (Vorjahr: 4500). Damit haben sich insgesamt rund 14’200 Personen für ein praxisorientiertes Studium an der ZHAW in Wädenswil, Winterthur oder Zürich entschieden (Vorjahr: 14'100). Den grössten Zuwachs verzeichnete das ZHAW-Departement Gesundheit mit rund 8 Prozent. Dabei sind der Bachelorstudiengang Ergotherapie und der Masterstudiengang Pflege in diesem akademischen Jahr besonders beliebt.

Insgesamt bietet die ZHAW eine breite Auswahl von 34 praxisorientierten Bachelor- und 20 Masterstudiengängen an. «Durch die kontinuierliche thematische, strukturelle und didaktische Weiterentwicklung unseres Bildungsangebots ermöglichen wir unseren Studierenden ihre berufliche Zukunft kompetent und erfolgreich zu gestalten», betont Patrick Hunger, Leiter des Ressorts Bildung.

Neue, interdisziplinäre Studiengänge der ZHAW

Mit dem Start ins Herbstsemester beginnt auch erstmals das neue Bachelorstudium in Medizininformatik an der ZHAW School of Engineering und dem ZHAW-Departement Gesundheit. Der interdisziplinäre Studiengang befindet sich an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik und vermittelt die nötigen Fachkompetenzen, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben.

Neu ist auch der interdisziplinäre Master of Science in Circular Economy Management, der von der der ZHAW School of Management and Law, der ZHAW School of Engineering und dem ZHAW-Departement Life Sciences und Facility Management angeboten wird. Im Masterstudiengang werden Studierende darauf vorbereitet, sich innerhalb von Unternehmen mit den komplexen Fragestellungen der Kreislaufwirtschaft auseinanderzusetzen. Zudem bietet die School of Management and Law künftig auch den Master of Science in Business Administration mit der Vertiefung Unternehmensentwicklung an. Hierbei lernen Studierende, wie sie zukunftsfähige Entwicklungsschritte steuern und transformative organisatorische Prozesse in Unternehmen kompetent begleiten können.

Neues Laborgebäude in Wädenswil

Studierende am ZHAW-Departement Life Sciences und Facility Management dürfen sich im neuen Semester über ein neues Laborgebäude in Wädenswil freuen. Der vor wenigen Wochen eingeweihte Neubau vereint die gesamte Wertschöpfungskette von Lebensmitteln unter einem Dach. Somit schafft das Gebäude ideale Voraussetzungen für Forschung und Lehre in den Bereichen Lebensmittel- und Getränkeinnovation.

Kontakt:

Medienstelle der ZHAW, Telefon: 058 934 75 75, E-Mail: medien@zhaw.ch

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Corporate Communications Gertrudstrasse 15 Postfach CH-8401 Winterthur Tel. +41 58 934 75 75 medien@zhaw.ch www.zhaw.ch/medien