CGTN: Mit dem Aufbau starker Synergien treibt China die neue Modernisierung mit Zuversicht voran

Peking, 6. März 2023 (ots/PRNewswire)

Wu Guoping, ein Abgeordneter des 14th National People's Congress (NPC) aus der Provinz Jiangsu, nahm am Sonntag in Peking an der Eröffnungssitzung der Jahrestagung von Chinas oberstem Gesetzgeber teil, nachdem die Zahl der Touristen in seiner Region gestiegen war.

Laut Wu überstieg die Zahl der Besucher in der Nianhua-Bucht der Stadt Wuxi in Jiangsu in den ersten beiden Monaten dieses Jahres 210.000, der höchste Wert für den gleichen Zeitraum seit 2019.

Ähnliche Aufschwünge finden überall in China statt, da das Land das erste Jahr seines Marsches in Richtung Modernisierung beginnt. Dies erinnert an Xi Jinpings Äußerungen, dass „der Start entscheidend für die Gesamtsituation und entscheidend für die Zukunft ist".

Xi nahm am Sonntagmorgen in Peking an der Eröffnungssitzung der ersten Sitzung des 14. NPC teil. Ein Arbeitsbericht der Regierung, der der Sitzung zur Beratung vorgelegt wurde, gab einen Überblick über die Fortschritte des Landes im Jahr 2022 und enthüllte Chinas Hauptziele für die Entwicklung im Jahr 2023.

Konsensbildung mit Demokratie

Der Arbeitsbericht stellt fest, dass die Bevölkerung Ansichten und Vorschläge geäußert hat, die volle Aufmerksamkeit verdienen, und drängt darauf, dem Vertrauen der Bevölkerung gerecht zu werden.

Während der beiden Tagungen bringen fast 3.000 nationale Abgeordnete und rund 2.000 politische Berater die Erwartungen der Bevölkerung für ein besseres Leben sowie Themen von öffentlichem Interesse ein, so dass der Wille der 1,4 Milliarden Chinesen in die Gestaltung der nationalen Entwicklung auf höchster Ebene einfließt.

Dies ist eine lebendige Praxis der Volksdemokratie in China, die von Xi Jinping als eine wesentliche Voraussetzung für die chinesische Modernisierung hervorgehoben worden ist.

Im letzten Jahrzehnt hat Xi 53 Mal an Beratungen mit Gesetzgebern oder politischen Beratern auf den jährlichen zwei Tagungen teilgenommen und sich dabei die Meinungen und Vorschläge von über 400 Abgeordneten des NPC und Mitgliedern des CPPCC angehört.

Vertrauen festigen

Der Arbeitsbericht der Regierung betonte, dass „die vergangenen fünf Jahre für China wirklich bedeutsam und bemerkenswert waren". Das Land habe zahlreiche Prüfungen bestanden, darunter beschleunigte Veränderungen in der internationalen Landschaft, die COVID-19-Pandemie und eine Verlangsamung der Binnenkonjunktur, und große Erfolge in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erzielt, darunter den Sieg im entscheidenden Kampf gegen die Armut und den Abschluss des Aufbaus einer gemäßigt wohlhabenden Gesellschaft in jeder Hinsicht.

Der Bericht forderte, dass die Weichen für den Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in jeder Hinsicht gestellt werden sollten, und nannte als Hauptziele für die Entwicklung im Jahr 2023 ein BIP-Wachstum von etwa fünf Prozent, einen Anstieg des Verbraucherpreisindexes von etwa drei Prozent und ein Defizit im Verhältnis zum BIP von drei Prozent.

Die beiden Tagungen schaffen Synergien zwischen den Chinesen und stärken ihr Vertrauen in die Überwindung von Schwierigkeiten bei der Erreichung der Entwicklungsziele im Jahr 2023 und die Modernisierung Chinas, so Experten.

„China strebt in diesem Jahr ein stabiles Wirtschaftswachstum an, daher sind die beiden Tagungen von besonderer Bedeutung, um das Vertrauen zu stärken und Kraft zu sammeln", sagte Yang Hui, ein nationaler politischer Berater.

Chancen für die Welt

Während der chinesische Modernisierungsentwurf auf den diesjährigen beiden Tagungen mit konkreten Zielen ausgearbeitet wird, hat die Frage, wie China durch seine eigene Entwicklung neue Chancen für die Welt schaffen wird, die weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Der Arbeitsbericht der Regierung teilte der Welt mit, dass „Chinas Wirtschaft sich stetig erholt und ein enormes Potenzial und eine enorme Dynamik für weiteres Wachstum aufweist", da sich die Verbrauchernachfrage, die Marktverteilung, die Industrieproduktion und die Geschäftserwartungen des Landes deutlich verbessert haben.

Er kündigte an, dass China verstärkt ausländische Investitionen anziehen und nutzen wird. „Mit einem riesigen und offenen Markt wird China sicherlich noch größere Geschäftsmöglichkeiten für ausländische Unternehmen in China bieten."

Laut einem kürzlich von der American Chamber of Commerce in Südchina veröffentlichten Bericht haben mehr als 90 Prozent der teilnehmenden Unternehmen China als eines der wichtigsten Investitionsziele ausgewählt.

Der Internationale Währungsfonds hat in seinem jüngsten Bericht zum World Economic Outlook die Schätzung für Chinas Wachstum auf 5,2 Prozent angehoben.

In letzter Zeit haben viele Führungspersönlichkeiten der Welt China besucht, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden. Am Mittwoch sagte Xi dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukashenko, dass Chinas hochwertiger Entwicklungs- und Modernisierungsprozess anderen Ländern neue Chancen bieten wird.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/China-advances-new-modernization-drive-with-confidence-synergy-1hVgAUvAa4g/index.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-mit-dem-aufbau-starker-synergien-treibt-china-die-neue-modernisierung-mit-zuversicht-voran-301763038.html