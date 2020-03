ZHAW - Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

Erster bestätigter Corona-Fall an der ZHAW

Medienmitteilung vom 12. März 2020

An der ZHAW ist der erste bestätigte Fall einer Corona-Erkrankung aufgetreten. Die Person arbeitet am Departement Gesundheit, hatte keinen Kontakt zu Studierenden und befindet sich aktuell zu Hause in Selbstquarantäne.

An der ZHAW ist der erste bestätigte Fall einer Corona-Erkrankung aufgetreten. Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin befindet sich aktuell zu Hause in Selbstquarantäne und es geht der Person den Umständen entsprechend gut. Sie arbeitet am ZHAW-Departement Gesundheit. Aufgrund ihrer Berufstätigkeit gehört die betroffene Person zur Berufsgruppe, die sich gemäss Vorgaben des BAG und der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich auf das Coronavirus testen lassen muss.

Keinen Kontakt zu Studierenden

Die Person war letztmalig am Donnerstag, den 5. März 2020, am Arbeitsplatz. Keine ihrer engeren Arbeitskolleginnen und -kollegen zeigen bisher Erkrankungssymptome. Die erkrankte Person hatte keinen Kontakt zu Studierenden. Für die ZHAW-Angehörigen am Departement Gesundheit besteht kein erhöhtes Risiko.

Die ZHAW verfolgt die Situation laufend

Die ZHAW-Mitarbeitenden und Studierenden werden regelmässig über den Stand der Dinge informiert. Die ZHAW verfolgt laufend die Berichterstattung des Bundesamtes für Gesundheit sowie des Kantons Zürich und setzt deren Weisungen um. Sollte der Bund weitere Massnahmen ergreifen, wird sich die ZHAW nach den Empfehlungen und den Vorgaben des BAG und des Kantons richten.

