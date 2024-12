OceanCare

BREAKING: Island erteilt neue Walfang-Lizenzen trotz weltweiter Proteste

In einem skandalösen Schritt hat die isländische Regierung heute 5-Jahres-Lizenzen für die Wiederaufnahme des Walfangs von Finnwalen und Zwergwalen im Nordostatlantik erteilt.

PRESSEKOMMENTAR – 5. Dezember 2024

In einem zutiefst schockierenden und überraschenden Schritt hat der isländische Minister für Ernährung, Bjarni Benediktsson, heute Lizenzen für die Wiederaufnahme des Walfangs von sowohl Finn- als auch Zwergwalen im Nordostatlantik erteilt. Besonders unverständlich ist, dass diese Lizenzen gleich für volle fünf Jahre ausgestellt wurden.

Mark Simmonds, Wissenschaftlicher Direktor von OceanCare, kommentiert wie folgt:

"Dies ist eine verwerfliche Entscheidung. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie sich die öffentliche Meinung in Island selbst deutlich von der Unterstützung dieser grausamen Aktivität abgewandt hat. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt den Walfang ab. Eigene Studien der Regierung zum Walfang haben die diesem innewohnende Grausamkeit zu Tage gefördert: Von einer explosiven Harpune getroffen, sind diese riesigen Tiere oft einem sehr langen Todeskampf ausgesetzt."

"Es ist vollkommen unverständlich und überraschend, dass die Regierung trotz dieser Erkenntnisse und der internen Überprüfungsprozesse eine solche Entscheidung getroffen hat. Dies ist ein enormer Rückschritt. Eine skandalöse, kurzsichtige profitgetriebene Entscheidung zugunsten von Einzelpersonen. Insbesondere Finnwalfleisch ist auf dem japanischen Markt sehr wertvoll – dies ist der hauptsächliche Antrieb für diese anhaltende Grausamkeit."

Pressekontakt:

Dániel Fehér, Pressesprecher OceanCare: +49 176 81434026; dfeher@oceancare.org

Hintergrund:

