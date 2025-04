Signature Spa Treatments im Park Hotel Vitznau mit «La Prairie»

ESTHER BECK Public Relations

Das Fünfsterne-Deluxe-Hotel Park Hotel Vitznau erweitert seine erfolgreiche Partnerschaft mit La Prairie, der führenden Schweizer Marke für erstklassige Pflegeprodukte, um eine massgeschneiderte Treatment-Serie: Mit drei La Prairie Facial- und Bodytreatments, die exklusiv und nach höchsten Ansprüchen für das Wohlbefinden der Hotelgäste konzipiert wurden.

Wahrer Luxus beginnt da, wo die Zeit stillsteht

Das Park Hotel Vitznau ist ein Zufluchtsort voller Privatsphäre und Entschleunigung. Ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Die wohltuenden Anwendungen im exklusiven Spa-Bereich bieten tiefe Momente voller Intensität. Erlesene Massagen und verwöhnende Gesichtsbehandlungen mit La Prairie-Produkten machen Schönheit, Verjüngung und Revitalisierung hautnah erlebbar. Seit fast 100 Jahren meistert die Schweizer Luxus-Kosmetikmarke als Vorreiter in der zellularen Anti-Aging-Therapie die Kunst der Langlebigkeit. Mit der neuen La Prairie-Signature-Linie wird das reichhaltige Beauty-Angebot im Park Hotel Vitznau durch drei massgeschneiderte Pflege-Treatments ergänzt:

Verwöhnende, massgeschneiderte Gesichts- und Körperbehandlungen im Park Hotel Vitznau

Das Park Hotel Vitznau-Facial für Damen reinigt, revitalisiert und spendet Feuchtigkeit. Das Ergebnis: eine strahlende, gefestigte und leuchtende Haut, die sichtbar jünger aussieht. Speziell auf die Bedürfnisse von Männerhaut zugeschnitten ist das Park Hotel Vitznau Herren-Facial von La Prairie. Im Signature Body-Treatment wird die Haut nach einem Aromatherapie-Atemritual durch ein La Prairie Meersalzpeeling revitalisiert. Die Ganzkörpermassage mit Ansätzen regenerierender Esalen-Technik vereint eine entgiftende Lymphdrainage mit der Tiefengewebetherapie. Die pflegende La Prairie Körperlotion bringt die Haut zum Strahlen und erfrischt den Geist.

Das Park Hotel Vitznau und La Prairie bilden die perfekte Symbiose für ein Erlebnis für alle Sinne

«Exklusiv für das Park Hotel Vitznau hat die renommierte Marke La Prairie einzigartige Wellness-Erlebnisse geschaffen, die aussergewöhnliche Regeneration und Verjüngung bieten. Als eine der wenigen exklusiven Partnerschaften in der Schweiz bringt La Praire damit erstklassige Hautpflege-Expertise direkt zu unseren Hotelgästen und ergänzt unser umfassendes Wellness-Angebot perfekt», sagt Mathias Rohner, Managing Director des Park Hotel Vitznau.

«Seit vielen Jahren schätzen wir die ausgezeichnete Anwendung unserer Produkte durch die bestens geschulten Schönheitsexpert:innen im Spa-Team des Park Hotel Vitznau. Als schweizerische Luxusmarken repräsentieren La Prairie und das Park Hotel Vitznau Werte wie Tradition, Schweizer Reinheit und höchste Qualität. Es freut uns ganz besonders, das ganzheitliche Treatmentprogramm des Hauses durch das handverlesene Angebot dreier Signature-Produkte sinnvoll ergänzen zu können», betont La Prairie.

La Prairie

La Prairie ist ein führendes Unternehmen in der Welt der Premium-Hautpflege und ein Pionier in der Longevity Forschung. Die Schweizer Marke La Prairie wurde 1978 gegründet, ist in über 70 Ländern weltweit präsent und führend im Markt für exklusive kosmetische Pflegeprodukte. La Prairie hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Kombination technologischer Fortschritte mit höchsten Standards, exquisiten Formeln und eleganter Verpackung, den Wunsch nach zeitloser Schönheit zu erfüllen und somit die Kosmetik zur Kunst zu erheben. La Prairie arbeitet aktiv mit Umweltinitiativen zusammen, um die Bemühungen um Biodiversität und Naturschutz zu unterstützen. Begeben Sie sich auf eine zeitlose Reise auf

www.laprairie.com

Park Hotel Vitznau

Das über 100-jährige Fünfsterne-Deluxe-Hotel wird seit 2020 im Stil eines privaten Gästehauses geführt. Das Haus am Vierwaldstättersee verfügt über 48 individuell gestaltete Suiten und Residenzen.

Zum kulinarischen Angebot gehören gleich drei prämierte Restaurants: das Fine-Dining-Restaurant Focus ATELIER mit Küchenchef Patrick Mahler (18 Punkte Gault&Millau, 2 Michelin-Sterne), das Grill Restaurant & Seeterrasse (15 Punkte Gault&Millau) sowie das Restaurant PRISMA Expérience. Die Verlinde Bar, exklusive Private Dining-Räumlichkeiten sowie ein Chef’s Table runden die gastronomische Vielfalt im Park Hotel Vitznau ab. Der Weinkeller des Hauses mit 35’000 Flaschen und 4‘500 Positionen gehört zu den exklusivsten der Welt.

Konferenzsäle und Eventlokalitäten mit modernster technischer Ausstattung für Seminare und Meetings mit bis zu 140 Personen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Spa des Hauses (1500 m²) verfügt über einen beheizten Infinity-Aussenpool, Sanarium, Eisgrotte, privater Seezugang, Massage, Kosmetik und Fitnessbereich sowie über ein grosses Aquarium.

Geführt wird das mehrfach preisgekrönte Fünfsternehotel von Managing Director Mathias Rohner und ist Teil der Hospitality Visions Lake Lucerne AG. Das Park Hotel Vitznau ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World, den Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso, American Express Fine Hotels & Resorts, falstaff Hotel Collection, Forbes Travel Guide sowie bei der Vereinigung GRANDES TABLES SUISSES und LES GRANDES TABLES DU MONDE.

Die Puehringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

